Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu

Mümine Yüce, "Eski hali de güzeldi ama şimdi daha güzel. Bakım gerekiyordu yapıldı. İnşallah bittiği zaman tekrar gelip görürüz" dedi.

Erhan Pideci ise, "Biz buraya sık sık geliriz, eski halinde taşlar vardı. Şimdi daha yeni ve bahçe düzenlemesi yapılıyor, daha iyi bir yapı ortaya çıkmış, neredeyse bitmiş" diye konuştu.