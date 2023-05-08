Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu

Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmalarında sona gelindi, açılış için günler sayılıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi'nin açılış tarihini açıkladı. Çevre düzenlemesi de yapılan Kız Kulesi'ndeki son durum görüntülendi.

Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu - 1

İstanbul'un simgelerinden biri olan Kız Kulesi'ndeki restorasyon çalışmaları tamamlanma aşamasında.

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Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu - 2

2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışması başlatılan Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu. 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi'nin 11 Mayıs akşamı açılacağını açıkladı

Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu - 3

Çevre düzenlemesi de tamamlanan tarihi yapı açılışa sayılı günler kala görüntülendi. Üsküdar sahiline gelenler de Kız Kulesi'ni fotoğrafladı.

Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu - 4

Mümine Yüce, "Eski hali de güzeldi ama şimdi daha güzel. Bakım gerekiyordu yapıldı. İnşallah bittiği zaman tekrar gelip görürüz" dedi.

Erhan Pideci ise, "Biz buraya sık sık geliriz, eski halinde taşlar vardı. Şimdi daha yeni ve bahçe düzenlemesi yapılıyor, daha iyi bir yapı ortaya çıkmış, neredeyse bitmiş" diye konuştu. 

Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu - 5
Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu - 6
Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu - 7
Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu - 8
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