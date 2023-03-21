Kız Kulesi'nin duvarlarından midye kabuğu çıktı

İstanbul'un sembol yapılarından Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Kulenin restorasyon yapılmadan önceki fotoğraflarında ise kolon demirlerinin açığa çıktığı, betonunda deniz kumu ve midye kabuklarının olduğu görüldü.

Kız Kulesi'nin duvarlarından midye kabuğu çıktı - 1

Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona doğru gelinirken yapının duvarlarından midye kabuğu çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kız Kulesi'nin duvarlarından midye kabuğu çıktı - 2

Üsküdar'da bulunan İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2021 yılında restorasyon çalışmaları başlatmıştı.

Kız Kulesi'nin duvarlarından midye kabuğu çıktı - 3

Çalışmaların genel amacının yapıya sonradan eklenen ve yapının özgün karakterine uygun olmayan eklerinden arındırılması ve özgün ayrıntılarına yeniden kavuşturulması olduğu belirtildi. 

Çalışmalara alanında uzman olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı ve Han Tümertekin danışman olarak destek veriyor. 

Kız Kulesi'nin duvarlarından midye kabuğu çıktı - 4

SARSINTILARA, ZEMİN KAYMALARINA KARŞI GÜÇLENDİRİLDİ

Kız Kulesi'nin çevresine kurulan iskelede restorasyon çalışmaları devam ederken, kulenin kubbe kısmının aslına uygun olarak yeniden ortaya çıkarıldığı ve kaplama aşamasına geçildiği görüldü.

Kız Kulesi'nin duvarlarından midye kabuğu çıktı - 5

Kulenin duvarlarında iskele sökümleri yapılırken, kule ve kale restorasyon çalışmalarına ilave olarak ada çevresinde zemin güçlendirme çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Kız Kulesi'nin duvarlarından midye kabuğu çıktı - 6
Kız Kulesi'nin duvarlarından midye kabuğu çıktı - 7

Böylece yapının etrafı olası sarsıntılara, zemin kaymalarına ve diğer oluşabilecek tehlikelere karşı güçlendirildi.

Kız Kulesi'nin duvarlarından midye kabuğu çıktı - 8

KULENİN BETONUNDAN MİDYE KABUĞU ÇIKTI

Öte yandan Kız Kulesi'nin restorasyonuna başlanılmadan önce çekilen fotoğraflarda kolon demirlerinin açığa çıktığı, betonunda deniz kumu ve midye kabuklarının olduğu görülüyor.

Kız Kulesi'nin duvarlarından midye kabuğu çıktı - 9

Fotoğraflarda, kulenin külah kısmında bağlayıcılığını kaybetmiş çimento ve korozyona uğramış demirler, bayrak direğindeki hasarlar, döşeme ve kolonlarında deniz kumunun kullanılması ve midye kabuğu, kıyı betonlarındaki hasar ve ayrışmalar dikkat çekiyor.

Kız Kulesi'nin duvarlarından midye kabuğu çıktı - 10

RESTORASYONLA İLGİLİ YAPILAN SON AÇIKLAMA 

Kız Kulesi'nin internet sitesinden 7 Mart'ta çalışmalarla ilgili yapılan son açıklamada, "Kız Kulesi restorasyonunda önceki paylaşımlarımızda belirtmiş olduğumuz kubbe ahşap imalatları tamamlanmış, kubbe görüntüsü aslına uygun olarak yeniden ortaya çıkarılmış, kaplama ve sonlandırma aşamasına geçilmiştir." denildi.

Kız Kulesi'nin duvarlarından midye kabuğu çıktı - 11

Açıklamada tarihi yığma duvarlardaki güçlendirme çalışmaları tamamlandığı ve imalatları tamamlanan kale duvarlarında iskele sökümleri gerçekleştirilmeye başlandığı ifade edildi.

Kız Kulesi'nin duvarlarından midye kabuğu çıktı - 12

Diğer mahallerde de iskele sökümlerine devam edileceği bildirilirken açıklamada şu ifadeler kulllanıldı:

"Kız kulesinin bekası açısından kule ve kale restorasyon çalışmalarına ilave olarak ada çevresinde ortaya çıkan zemin zafiyetlerine yönelik tahkim çalışmaları başlamış ve zemin güçlendirme çalışmaları devam etmektedir. Ada sınırları hizasında ortalama 24 metre derinlikteki ana kayaca ankre çelik-betonarme bütünleşik kazık imalatı yapılmaktadır. Böylece yapının etrafı olası sarsıntılara, zemin kaymalarına ve diğer oluşabilecek tehlikelere karşı güçlendirilmektedir. Ada bünyesinde gerçekleşen tahkim güçlendirme ve kule-kale mahallerindeki diğer imalatlar koordineli olarak devam edilmektedir."

Kız Kulesi'nin duvarlarından midye kabuğu çıktı - 13
Kız Kulesi'nin duvarlarından midye kabuğu çıktı - 14
Kız Kulesi'nin duvarlarından midye kabuğu çıktı - 15
Kız Kulesi'nin duvarlarından midye kabuğu çıktı - 16
Kız Kulesi'nin duvarlarından midye kabuğu çıktı - 17
Kız Kulesi'nin duvarlarından midye kabuğu çıktı - 18
Kız Kulesi'nin duvarlarından midye kabuğu çıktı - 19
Kız Kulesi'nin duvarlarından midye kabuğu çıktı - 20
Kız Kulesi'nin duvarlarından midye kabuğu çıktı - 21
Kız Kulesi'nin duvarlarından midye kabuğu çıktı - 22
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