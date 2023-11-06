Kız öğrenci yurdunda bir asansör kazası daha

Rize'de, Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunun asansörü, zemine çakıldı. Çıktığı asansörün gürültüyle zemine çakılması üzerine fenalık geçiren üniversiteli Seranur D. tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yurt binasından çıkan öğrenciler durumu protesto ederken, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz da yurda geldi.

Kız öğrenci yurdunda bir asansör kazası daha - 1

Rize'de Ayder Kız Öğrenci Yurdu'ndaki asansörde kaza meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kız öğrenci yurdunda bir asansör kazası daha - 2

İddiaya göre, üniversite öğrencisi Seranur D. (22), tek başına 9'uncu kattan bindiği asansörden, giriş katında indi.

Öğrencinin inmesiyle kabini boşalan asansör, bilinmeyen nedenle zemine çakıldı.

Kız öğrenci yurdunda bir asansör kazası daha - 3

Seranur D., indiği boş asansörün zemine çakılıp, gürültü çıkarması üzerine panikle fenalık geçirdi. Yurtta gürültüyü duyan diğer öğrenciler de kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine yurda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kız öğrenci yurdunda bir asansör kazası daha - 4

Sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Seranur D.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kız öğrenci yurdunda bir asansör kazası daha - 5

YURTTA KALAN ÖĞRENCİLERDEN PROTESTO

Öte yandan yurt binasından çıkan öğrenciler, yurt yönetimini protesto etti.

Kız öğrenci yurdunda bir asansör kazası daha - 6

VALİ İLE REKTÖR YURDA GELDİ

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz da yurda gelerek öğrencilerin sorunlarını dinledi.

Kız öğrenci yurdunda bir asansör kazası daha - 7

Bina önündeki öğrencilere hitap eden Vali Baydaş, öğrenci temsilcileri ile görüştüğünü söyledi.

Kazada yaralanan olmadığını bildiren Baydaş, şöyle konuştu:

"Vali olarak söylüyorum; burada sorumlu olan arkadaşlarımızın görevden alınmasıyla ilgili, sorumluluk tespit ettiğim her arkadaşımın görevine son vereceğimi söylüyorum. Öğrenci arkadaşlarımla doğrudan temas kuracağım. Kendi telefonumu vereceğim. Yurdun her türlü problemi, asansörle ilgili sorunlar ifade edildi. Tamamıyla ilgili arkadaşlarınızla doğrudan iletişim kuracağım. Problemleri beraber çözeceğiz."

Gençlik ve Spor Müdürü Yıldız ise asansör düşmesiyle ilgili hiçbir öğrencinin sağlık problemi olmadığını belirterek, sadece asansörde kalan bir kişinin tedbir amacıyla hastaneye götürüldüğünü kaydetti.

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