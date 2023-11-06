Kız öğrenci yurdunda bir asansör kazası daha
Rize'de, Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunun asansörü, zemine çakıldı. Çıktığı asansörün gürültüyle zemine çakılması üzerine fenalık geçiren üniversiteli Seranur D. tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yurt binasından çıkan öğrenciler durumu protesto ederken, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz da yurda geldi.
Rize'de Ayder Kız Öğrenci Yurdu'ndaki asansörde kaza meydana geldi.