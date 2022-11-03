Kız öğrenci yurdunda satırlı saldırgan paniği

Isparta'da bir kişi, kız öğrenci yurdunda çalışan karısını rahatsız ettiğini öne sürdüğü aşçıyı yurda zorla girerek satırla kovaladı. Olayda yaralanan olmazken, saldırgan gözaltına alındı.

Kız öğrenci yurdunda satırlı saldırgan paniği - 1

Isparta'da O.T., rahatsız edildiğini öne sürdüğü karısının çalıştığı kız öğrenci yurduna zorla girip, elindeki satırla bir kişiyi kovaladı.

Kız öğrenci yurdunda satırlı saldırgan paniği - 2

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Çünür Mahallesi'nde meydana geldi. Aracıyla üniversite öğrencilerinin kaldığı kız öğrenci yurduna gelen O.T., burada çalışan eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü aşçı İ.Ö. ile görüşmek istediğini söyledi.

Kız öğrenci yurdunda satırlı saldırgan paniği - 3

Ana kapıdan içeri alınmayan O.T., aracına gidip aldığı satırla geri döndü. Kapıdan zorla içeri giren O.T., kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişiyi satırla kovalamaya başladı.

Kız öğrenci yurdunda satırlı saldırgan paniği - 4

Yurt yerleşkesi içinde öğrencilerin bağrışmaları arasında yaşanan olaya güvenlik görevlileri müdahale etti.

Kız öğrenci yurdunda satırlı saldırgan paniği - 5

İhbar üzerine yurda polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik görevlilerinin ikna ederek uzaklaştırdığı O.T. gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayda yaralananın olmazken, O.T.'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kız öğrenci yurdunda satırlı saldırgan paniği - 6

''SABAHA ÇIKARTMAM SENİ''

Bu arada olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde O.T.'nin, aşçı kıyafetli bir kişiyi kovaladığı görüldü. Çevredeki öğrencilerin korkuyla bağırdığı olaya güvenlik görevlileri müdahale ederken, "Sabaha çıkartmam seni. Sabah görmeyeceğim seni" diye bağrışlar duyuldu. Bir süre sonra O.T.'nin ikna edilerek uzaklaştırıldığı anlar da görüntülerde yer aldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER