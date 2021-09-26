'Kızdan boksör olmaz' sözlerine kulaklarını tıkadı, 4 yıldır yenilmiyor

DHA 26.09.2021 - 12:15
'Yenilmezlik' unvanını devam ettirmek için var gücüyle çalışmaları sürdüren Bostancı şunları söyledi:
"2018'de başladım spora. Hocam beni izledi ve 'sen şampiyon olacaksın' dedi. İlk turnuvamda şampiyon oldum. O galibiyet duygusu benim çok hoşuma gitti ve devam ettim. Bugüne kadar her katıldığım turnuvada şampiyon oldum.
Milli takım seçmelerinde uluslararası turnuvalarda şampiyon oldum. Şimdi Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanıyorum. Hedefim altın madalya. Ülkemi en iyi şekilde temsil edip altın madalyayı almak istiyoruz."
Milli takım antrenörü Cemal Kocabaş ise Sudenur Bostancı'nın dünya çapında bir yeteneğe sahip olduğunu ifade etti.
Yeterli destek geldiği takdirde başarılarını daha da katlayacak potansiyeli olduğunu anlatan Kocabaş, "Sudenur ilk turnuvasında şampiyon oldu. 4 yıldır hiç yenilmedi. İnşallah Avrupa ve dünya şampiyonu olacaktır. Ondan sonra da olimpiyatları da görecektir. Kendi imkanlarımızla hazırlanıyoruz. Yeteri kadar destek bulamıyoruz. Destek olunursa Sudenur, branşlarında dünya çapında sporcu olacaktır. Ben milli takım antrenörü olarak bunu görüyorum" dedi.