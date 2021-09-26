'Kızdan boksör olmaz' sözlerine kulaklarını tıkadı, 4 yıldır yenilmiyor

"2018'de başladım spora. Hocam beni izledi ve 'sen şampiyon olacaksın' dedi. İlk turnuvamda şampiyon oldum. O galibiyet duygusu benim çok hoşuma gitti ve devam ettim. Bugüne kadar her katıldığım turnuvada şampiyon oldum.

"BIRAKIRIM SANDILAR" Sudenur Bostancı, yaşadığı beldede tek kadın milli sporcu olduğunu söyledi. Boksun kadınlara yakıştırılmadığı için 'kızdan boksör olmaz' sözlerine kulak asmadan çalıştığını anlatan Bostancı, "Etrafımdaki arkadaşlarım ve tanıyanlar benim bırakacağımı sandılar. Bu benim geleceğim ve hayatım. Derslerime de olumlu yönde etkisi çok. Hem eğitimde hem sporda başarılı olmak için çok çalışıyorum. Hedefim çok yüksek. Türk kadını her şeyi yapabilir. Küçük bir beldeden dünya şampiyonasına hazırlanıyorum" diye konuştu.