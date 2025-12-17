Kızı ve torununu öldüren cani dedeye müebbet

Öldürülen Merve Karabaş’ın kayınpederi Rafet Karabaş, adliye çıkışında açıklama yaptı. Bu süreçte çok üzüldüklerini ifade eden Karabaş, "Bir daha böyle bir cinayet işlerinin hiçbir kız evladımıza, erkek evladımıza ve torunlarımıza yaşanmaması dileğiyle bu acıların son bulmasını istiyoruz. Beklediğimiz en ağır cezayı aldığını düşünüyorum" dedi.