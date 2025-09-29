Kızılay Haftası yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak (Kızılay Haftası ne zaman?)

Her yıl geleneksel olarak kutlanan Kızılay Haftası, bu yıl da yurt genelinde çeşitli etkinliklerle karşılanacak. Toplumda yardımlaşma ve dayanışma bilincini güçlendirmeyi amaçlayan hafta kapsamında, Kızılay’ın insani yardım çalışmaları ve tarihsel misyonu farklı faaliyetlerle tanıtılacak. Peki, Kızılay Haftası ne zaman kutlanıyor?

Kızılay Haftası yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak (Kızılay Haftası ne zaman?) - 1

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, gücünü milletin yardımseverlik ruhundan alan kurum, köklü tarihi ve birikimiyle dünyanın dört bir yanında insan ızdırabını dindirmek için çalışıyor. Toplumsal dayanışma bilinciyle kurulduğu 1868 yılından bu yana tarihinin her döneminde uyguladığı yardım modelleriyle örnek alınan Türk Kızılay, Cumhuriyetimizin kuruluş tarihi olan 29 Ekim’le başlayan Kızılay Haftası’na özel düzenlediği etkinliklerine bu yıl da devam edecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kızılay Haftası yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak (Kızılay Haftası ne zaman?) - 2

KIZILAY HAFTASI TARİHLERİ

Her yıl 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arası Kızılay Haftası olarak kutlanır. Kızılay, deprem, sel, yangın, salgın hastalık gibi doğal afet ve felaketlerde insanlara yardım eden ve ticari kaygısı olmayan bir yardım kuruluşudur. Kızılay yardımlarında din, dil, ırk ve ülke ayrımı yapmaz. Yardıma muhtaç tüm insanlara, elinden geldiğince ve imkanlar çerçevesinde yardıma koşar. Yardım insancıl bir duygudur ve insanları yücelten bir düşüncedir.

Kızılay Haftası yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak (Kızılay Haftası ne zaman?) - 3

Bu düşüncenin yaygınlaşması, ülkemiz ve tüm dünya için mutluluk verici bir durumdur. Barış içinde bir arada yaşamayı sağlar. İnsanlar arasında birlik ve beraberlik duygularını geliştirir. Kızılay Haftası boyunca, Kızılay Derneğinin kuruluş amacı ve çalışmaları konusunda okullarda konuşmalar yapılır, bilgiler verilir, panolar hazırlanır, şiirler okunur.

Kızılay Haftası yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak (Kızılay Haftası ne zaman?) - 4

KIZILAY DERNEĞİ TARİHİ

Felakete uğrayanlara din, dil, soy ayrımı yapmadan yardım edilmesi gerektiği görüşünü ilk olarak İsviçre´li bir yazar savunmuştur. Tek tek yapılan yardımın yeterli olmadığı görüşünde birleşen Avrupalı devlet adamları İsviçre´nin Cenevre kentinde toplandılar. 1859 yılında İlk Yardım Derneği´ni kurdular. Bağımsız, yansız uluslararası bir kuruluş olan bu dernek daha sonra Kızılhaç adını aldı. Kızılhaç Derneği´nin kuruluşundan kısa bir süre sonra ülkemizde 1868 yılında Yaralı Askerlere Yardım Derneği kuruldu. Dernek bir süre sonra Hilal-i-Ahmer adını aldı. Hilal ay, ahmer kırmızı demektir. Cumhuriyet döneminde derneğin adı bu anlamı açıklayıcı biçimde değiştirildi. Türkiye Kızılay Derneği oldu.


Kızılay Haftası yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak (Kızılay Haftası ne zaman?) - 5

Kızılay ; savaş, deprem, sel baskını, yangın, salgın hastalık gibi felakete uğrayanlara yardım eder. Depremden, selden, yangından zarar görenlerin yardımına koşar. Felakete uğrayanların barınmaları için çadır, battaniye yiyecek, giyecek dağıtır. Yaralananların iyileşmeleri için geçici hastaneler kurar. Savaşta yaralanan askerlerin iyileşmeleri için çaba gösterir. Onlara her tür yardımda bulunur. Kızılay salgın hastalık durumlarında hastalara yardım eder. Aşevleri açar, aşevlerinde yoksul, kimsesiz, düşkün yurttaşlara yiyecek ve içecek verir.

DAHA FAZLA GÖSTER