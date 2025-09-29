Kızılay Haftası yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak (Kızılay Haftası ne zaman?)

KIZILAY HAFTASI TARİHLERİ

Her yıl 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arası Kızılay Haftası olarak kutlanır. Kızılay, deprem, sel, yangın, salgın hastalık gibi doğal afet ve felaketlerde insanlara yardım eden ve ticari kaygısı olmayan bir yardım kuruluşudur. Kızılay yardımlarında din, dil, ırk ve ülke ayrımı yapmaz. Yardıma muhtaç tüm insanlara, elinden geldiğince ve imkanlar çerçevesinde yardıma koşar. Yardım insancıl bir duygudur ve insanları yücelten bir düşüncedir.