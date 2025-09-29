Kızılay Haftası yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak (Kızılay Haftası ne zaman?)
Her yıl geleneksel olarak kutlanan Kızılay Haftası, bu yıl da yurt genelinde çeşitli etkinliklerle karşılanacak. Toplumda yardımlaşma ve dayanışma bilincini güçlendirmeyi amaçlayan hafta kapsamında, Kızılay’ın insani yardım çalışmaları ve tarihsel misyonu farklı faaliyetlerle tanıtılacak. Peki, Kızılay Haftası ne zaman kutlanıyor?
Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, gücünü milletin yardımseverlik ruhundan alan kurum, köklü tarihi ve birikimiyle dünyanın dört bir yanında insan ızdırabını dindirmek için çalışıyor. Toplumsal dayanışma bilinciyle kurulduğu 1868 yılından bu yana tarihinin her döneminde uyguladığı yardım modelleriyle örnek alınan Türk Kızılay, Cumhuriyetimizin kuruluş tarihi olan 29 Ekim’le başlayan Kızılay Haftası’na özel düzenlediği etkinliklerine bu yıl da devam edecek.