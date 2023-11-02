Kızılay Haftası’nda Türkiye'nin sembol yapıları kırmızıya büründü
Her yıl 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası’nda Türkiye’nin sembol yapıları kırmızıya büründü. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı desteğiyle Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM), Göbeklitepe, Patara Antik Kenti, Alacahöyük Sfenksli Kapı, Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve ayrıca Ankara Atakule kırmızı renge büründü.
"Kızılay Sensiz Olmaz temasıyla gerçekleştirilen Kızılay Haftası’nda Türkiye’nin sembol yapıları kırmızı aydınlatmalarla renklendi.