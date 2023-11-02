Kızılay Haftası’nda Türkiye'nin sembol yapıları kırmızıya büründü

Her yıl 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası’nda Türkiye’nin sembol yapıları kırmızıya büründü. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı desteğiyle Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM), Göbeklitepe, Patara Antik Kenti, Alacahöyük Sfenksli Kapı, Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve ayrıca Ankara Atakule kırmızı renge büründü.

Kızılay Haftası’nda Türkiye'nin sembol yapıları kırmızıya büründü - 1

"Kızılay Sensiz Olmaz temasıyla gerçekleştirilen Kızılay Haftası’nda Türkiye’nin sembol yapıları kırmızı aydınlatmalarla renklendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kızılay Haftası’nda Türkiye'nin sembol yapıları kırmızıya büründü - 2

Kızılay Haftası’nda köprülerin aydınlatılmasında Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki Karayolları I. Bölge Müdürlüğü destek olurken, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinesinde müze yöneticileri ile çalışanları kutlamalara ortak oldu.

Kızılay Haftası’nda Türkiye'nin sembol yapıları kırmızıya büründü - 3
Kızılay Haftası’nda Türkiye'nin sembol yapıları kırmızıya büründü - 4
Kızılay Haftası’nda Türkiye'nin sembol yapıları kırmızıya büründü - 5
Kızılay Haftası’nda Türkiye'nin sembol yapıları kırmızıya büründü - 6
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