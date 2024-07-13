Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı motosiklete çarptı: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan Çeki, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile 2 kişi ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



