Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı motosiklete çarptı: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı otomobiliyle seyir halindeyken bir motosiklete çarptı. Kazada motosiklette bulunan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Fatma Zehra Kınık, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Beykoz'da Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı otomobiliyle seyir halindeyken bir motosiklete çarptı.
Kaza, 9 Temmuz'da Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S.Ö.'nün (17) kullandığı motosiklet, sokaktan çıkan bir otomobille çarpıştı.