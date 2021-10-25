Kızıldeniz'in istilacısı aslan balığı Ege'de de yayılıyor

"OBUR VE FIRSATÇI"

Aslan balığını "çok obur" ve "fırsatçı" diye tanımlayan Bilecenoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle kıyısal balıkları çok ciddi miktarlarda tüketiyor. Aslan balığını tehlikeli yapan hem obur olması ve dikenlerinin zehirli olması ama diken dışında bir sıkıntı yok ve eti tüketiliyor. Son günlerde aslan balığının mide içeriğine yönelik çalışmalar var. Hangi balıklarla daha çok beslendiğini görebileceğiz. Bizim en büyük korkumuz ise kıyı balıklarını obur bir şekilde tüketiyor olması."