Kızılelma ikinci uçuş testini de tamamladı

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, 2. uçuşunda sistem tanımlama testini başarı ile geçti.
Tekirdağ Çorlu'daki test uçuşunu Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar Selçuk Bayraktar yönetti.
Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin tamamen öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, 2. uçuşunda sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı.
Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından, "Bayraktar #KIZILELMA'mız 2. uçuş testini de başarıyla tamamladı. Ufku açık olsun." paylaşımında bulundu.
Baykar'ın öz kaynaklarıyla geliştirilen proje 2021'de başladı. İlk uçuş 14 Aralık 2022'de gerçekleşti. Uçak, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış yapabilecek.
Düşük radar izine sahip olacak insansız savaş uçağı 1500 kilo faydalı yük taşıyabilecek.