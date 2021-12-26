Kızılırmak Deltası eğrelti otuyla kaplandı

UNESCO Geçici Miras Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, eğrelti otu olan azolla filiculoides ile kaplanarak kızıla büründü. Su yüzeyini tamamen kaplayan eğrelti otu, eşsiz görüntüler oluşturdu.

Haberler - İHA 26.12.2021 - 09:27

Kızılırmak Deltası eğrelti otuyla kaplandı - 1

'un 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, suyu temizlemesi, biyokütle enerjisi olarak kullanımı gibi birçok fonksiyonları olduğu bilinen ve yeşil altın madeni olarak adlandırılan bir tür eğrelti otuyla kaplandı.

Kızılırmak Deltası eğrelti otuyla kaplandı - 2

"Azolla filiculoides" ismi verilen eğrelti otunun suyun yüzeyini kızıla kaplamasıyla dikkat çekici görüntüler ortaya çıktı.

Kızılırmak Deltası eğrelti otuyla kaplandı - 3

Çevrede bulunan vatandaşlar bu anları telefonlarına kaydederken, kimi vatandaşlar güzel görüntüler oluşturduğunu ve böyle bir manzara ile ilk defa karşılaştıklarını söyledi.

Kızılırmak Deltası eğrelti otuyla kaplandı - 4
Kızılırmak Deltası eğrelti otuyla kaplandı - 5
Kızılırmak Deltası eğrelti otuyla kaplandı - 6
Kızılırmak Deltası eğrelti otuyla kaplandı - 7
Kızılırmak Deltası eğrelti otuyla kaplandı - 8
Kızılırmak Deltası eğrelti otuyla kaplandı - 9
Kızılırmak Deltası eğrelti otuyla kaplandı - 10

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