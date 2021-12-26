Kızılırmak Deltası eğrelti otuyla kaplandı

Samsun'un 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, suyu temizlemesi, biyokütle enerjisi olarak kullanımı gibi birçok fonksiyonları olduğu bilinen ve yeşil altın madeni olarak adlandırılan bir tür eğrelti otuyla kaplandı.