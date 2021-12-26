Kızılırmak Deltası eğrelti otuyla kaplandı

Haberler - İHA 26.12.2021 - 09:27
Samsun'un 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, suyu temizlemesi, biyokütle enerjisi olarak kullanımı gibi birçok fonksiyonları olduğu bilinen ve yeşil altın madeni olarak adlandırılan bir tür eğrelti otuyla kaplandı.
"Azolla filiculoides" ismi verilen eğrelti otunun suyun yüzeyini kızıla kaplamasıyla dikkat çekici görüntüler ortaya çıktı.
Çevrede bulunan vatandaşlar bu anları telefonlarına kaydederken, kimi vatandaşlar güzel görüntüler oluşturduğunu ve böyle bir manzara ile ilk defa karşılaştıklarını söyledi.