Kızılırmak son 4 yılın en düşük seviyesinde
Kızılırmak Nehri'ni de kuraklık vurdu. Nehrin debisi, ekim ayı ortalamalarına göre son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi.
Kuraklık, yurttaki birçok nehri ve barajları olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ırmağın Sivas girişindeki Dikmencik mevkisinde geçen yıl ekimde saniyede 4,35 metreküp olan ortalama debi, bu yıl aynı ayda saniyede 3,11 metreküp olarak belirlendi.
Irmağın Sivas çıkışındaki Söğütlühan mevkisinde geçen yıl ekimde saniyede 7,8 metreküp olarak tespit edilen ortalama debi ise bu sene aynı periyotta saniyede 5,86 metreküp ölçüldü.
Kızılırmak'ta debi, ekim ayı ortalama verilerine göre son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi.