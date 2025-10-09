Kızılırmak son 4 yılın en düşük seviyesinde

Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ırmağın Sivas girişindeki Dikmencik mevkisinde geçen yıl ekimde saniyede 4,35 metreküp olan ortalama debi, bu yıl aynı ayda saniyede 3,11 metreküp olarak belirlendi.