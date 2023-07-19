Kızılırmak'a akan maddenin fuel-oil olduğu ortaya çıktı
Sivas'ta Kızılırmak Nehri'nde son 2 gündür kirliliğe yol açan sızıntının fuel-oil atığı olduğu belirlendi. Kızılırmak'a dökülen Mısmılırmak Deresi kolektör hattından gelen kirli akıntının durduğu, nehir yüzeyinin de normale döndüğü görüldü. Sivas Valiliği, kirliliğin hayatın olağan akışını etkilemediğini duyururken, atığın nereden suya karıştığı henüz belirlenemedi.
1355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak yüzeyinde önceki gün farklı bir akıntı fark edildi.