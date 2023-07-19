Kızılırmak'a akan maddenin fuel-oil olduğu ortaya çıktı

SİVAS VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Sivas Valiliği Kızılırmak yüzeyinde görülen kirlilikle ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada, "Sivas Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ekiplerince bölgede yapılan inceleme sonucu; zift türü atık malzemenin Aksu Parkı devamı olan dereden aktığı, meydana gelen kirliliğin hayatın genel akışını etkilemeyecek şekilde olduğu anlaşılmış olup, ilgili birimlerimizce detaylı inceleme devam etmektedir. İnceleme neticesine göre; kirliliğe sebep olan kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında gerekli işlemler tesis edilecektir." denildi.