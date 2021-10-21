Kızılırmak otlağa dönüştü

Sivas’ın İmranlı ilçesinde yer alan Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak, şimdiki görüntüsüyle korkutuyor. Kuraklık nedeniyle su seviyesi hiç olmadığı kadar düşen nehir adeta otlağa dönüştü. Çeşitli kuş ve balık türlerine de ev sahipliği yapan Kızılırmak’ta yaşanan kuraklık durumun iyi gitmediğini gösteriyor.

Haberler - İHA 21.10.2021 - 10:43

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Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak’ta yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi hiç olmadığı kadar düştü, nehir adeta otlağa dönüştü.
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Sivas'ın İmranlı ilçesinde doğup; Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Aksaray, Çankırı, Çorum ve Samsun illerinden geçtikten sonra Karadeniz ile buluşan nehirde son zamanların en kurak günleri yaşanıyor.

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Kızılırmak üzerinde bulunan ve ırmak ile özdeşleşen Selçuklu yapımı tarihi Eğri Köprü'nün ayaklarını ise otlar sardı.

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Suyu çekilen ırmağın yüzeyinde ot adacıkları oluştu.

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Turna, leylek gibi çeşitli kuş türlerine ve balıklara da ev sahipliği yapan Kızılırmak şimdilerdeki görüntüsüyle herkesi korkutuyor.

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