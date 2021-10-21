Kızılırmak otlağa dönüştü

Haberler - İHA 21.10.2021 - 10:43
Sivas'ın İmranlı ilçesinde doğup; Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Aksaray, Çankırı, Çorum ve Samsun illerinden geçtikten sonra Karadeniz ile buluşan nehirde son zamanların en kurak günleri yaşanıyor.
Kızılırmak üzerinde bulunan ve ırmak ile özdeşleşen Selçuklu yapımı tarihi Eğri Köprü'nün ayaklarını ise otlar sardı.
Suyu çekilen ırmağın yüzeyinde ot adacıkları oluştu.
Turna, leylek gibi çeşitli kuş türlerine ve balıklara da ev sahipliği yapan Kızılırmak şimdilerdeki görüntüsüyle herkesi korkutuyor.