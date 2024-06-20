Kızılırmak’ta endişelendiren görüntü! Balık ölümleri tekrar başladı
Sivas'ta, Kızılırmak’ın Köklüce köyü yakınlarından geçen bölümünde, her yıl yaz aylarında yaşanan balık ölümleri bu yıl da başladı. Farklı boylarda çok sayıda balık kıyıya vurdu. Irmak kıyısına ailesiyle pikniğe gelen Sercan Soyugüzel (34), "Irmak boyunca balık ölümleri bir uçtan bir uca devam ediyor. Biz piknik için geldiğimizde görüyoruz. Özellikle de yaza giriş dönemlerinde hep karşılaşıyoruz" dedi.
Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta her yıl yaz döneminde balık ölümleri yaşanıyor.