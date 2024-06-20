Kızılırmak’ta endişelendiren görüntü! Balık ölümleri tekrar başladı

Bu su tarımda da kullanılıyor. Vatandaşların duyarsızlığı mı ya da fabrikalardan gelen atıklar mı buna sebep oluyor bilemiyoruz. Biz de burası sakin oluyor diye geldik ama şu an koku mevcut. Yine de biraz kenarlarda oturduğumuzda pikniğimizi yapabiliyoruz. Bildiğim kadarıyla şu an balık yasağı var. Kocaman balıklar burada ölüyor. Sevenler var, mevsiminde tutanlar var. Birkaç balıkta denk geldik içlerinde bir sürü yumurta var. Bu balıklar ölüyor, doğanın dengesi bozuluyor” ifadelerini kullandı.