Kızılırmak'ta korkutan balık ölümleri
Sivas'tan doğup Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın Köklüce köyü yakınlarından geçen bölümlerinde balık ölümleri yaşanıyor. Balık hastalıklarıyla ilgili çalışmalar yürüten uzmanlar, çözülmüş oksijen miktarının azlığı ve zehirlenme gibi etkenlerin neden olabileceğini ifade etti.
İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup; Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum ve Samsun illerinden geçerek Karadeniz'e dökülen 1355 kilometrelik mesafesi ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta balık ölümleri yaşanıyor.