Kızılırmak'ta korkutan balık ölümleri

SICAKLIK VE YAĞIŞ ETKİSİ

Yağmurların etkisini de anlatan Doç. Dr. Işıdan, "Uzun süren bu kuru dönemin ardından bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde ülkemiz şiddetli yağışlar aldı. Sivas da bundan nasibini alan illerimizden oldu. Bu şiddetli yağışlar o kuru dönemin ardından topraktaki özellikle demir ve alüminyum gibi ağır metalleri çözüyor. Bu da balıkların yine solungaçlarından oksijeni alabilmelerini engelliyor. Doğal sebeplerden dolayı oluşan zehirlenmelerin temel sebeplerinden birisi de budur. Onun dışındaki ihtimaller çeşitli kimyasallar, fabrika atıkları, tabii ki zehirlenmelere sebep olabilir. Fakat bu her yıl yaşadığımız bu tür toplu balık ölümleri bize ilk olarak bu sebebi aklımıza getiriyor." ifadelerini kullandı.