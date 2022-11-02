Kızılırmak'ta su seviyesi düştü, otluğa dönüştü

“BU GÖRÜNTÜ BİZİ ÇOK ÜZÜYOR”

Ünsal Çetin, Kızılırmak’ın kuraklık yöre halkı olarak kendilerini çok üzdüğünü belirterek, “Yerleşim olarak bu çevrede bulunduğum için uzun zamandır burayı gözlemleyebiliyorum. Eskiye dönecek olursak bu Kızılırmak yakında ki bahçelere taşardı. Daha sonradan buraya set çektiler ve buradan akmaya başladı. Benim gözlemim her sene gittikçe azalarak bu şekle büründü. Eskiden ırmağın tabanını görmek mümkün değildi. Artık yer altı sularının çekilmesi, tarımsal sulamaların fazlalaşması kuraklık safhasına getirdi. İlkbaharda yağışların bol olması nedeniyle suyumuz köprünün gözlerinden akıyordu. Yağış olmaması nedeniyle de şuan su az seviyede. Bu görüntü yöre halkı olarak bizi çok üzüyor. Şu anda tamamen hayvanların bile gelip otlayabileceği bir hale geldi” dedi.