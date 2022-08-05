Kızılırmak'ta toplu balık ölümlerinin nedeni belli oldu

NEDEN SICAKLIĞIN ARTMASI

Kızılırmak nehrini rehabilite ederek suda bulunan oksijen seviyesinin artırılması gerektiğini belirten Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan, “Her sene Temmuz ve Ağustos ayında bu durumu görüyorduk, bu yıl biraz daha geç oldu. Mevsimlerin soğuk gitmesi, havaların geç ısınmasıyla birlikte, aynı noktada balık ölümlerini yine görüldü. Bunun sebebi zirai atık veya çevreyi olumsuz etkileyecek kimyasallardan değil, bu tamamıyla havalarının sıcaklığının artması. Kızılırmak’ın su seviyesinin düşmesi ve suyun durgun olduğu ırmak havzasının en geniş olduğu yataklarda olduğunu görüyoruz" dedi.