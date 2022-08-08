Kızılırmak'taki balık ölümlerinin nedeni belli oldu

Akıntının olmadığı bölgedeki ölü balıklarda elle yapılan incelemede ölüm sertliği aşamasını geçerek otoliz sonucu balıkların vücut formlarının parçalanmaya başladığı, söz konusu bölgede akıntının olmaması nedeniyle suyun renginde değişiklik ve ağır koku gözlendiği, balık ölümlerinin durduğu, ölümlere mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve akıntının olmaması sonucu oluşan durgun sudaki çözünmüş oksijen miktarının azalmasının neden olduğu, bunların dışında herhangi bir etkenin olmadığı kanaatine varılmıştır.