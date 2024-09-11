Kızını döven eski damadını bacaklarından vurdu

İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan İlyas U, polise verdiği ifadede, “Hakim bizi boşadı, arabama bindim. Eski kayınpederim araçtan inip, bana doğru koşarak sıkmaya başladı. Beni öldürmeye teşebbüs etti.” dedi.

Babasının kendisini dövdüğü gerekçesiyle boşandığı eşine ateş açtığını belirten Ayşe U. ise emniyetteki ifadesinde, şunları söyledi:

“Babamla mahkemeye geldik. Davamız bitti, boşandık. Eski eşimle ana kapıdan çıktık. Benimle konuşmak istediğini söyledi. 'Baban seni dolduruyor, bu yüzden boşandık' diyerek çakıyı belime doğrulttu. Beni arabaya bindirmek için tehdit etti, yumruk attı. ‘Seni öldürürüm’ dedi, boğazımı sıktı, arabaya bindik. Beni darbederken, yüzüme yumruk attığı sırada, babam bu durumu gördü. Babam bir anda eski eşime ateş etti. 7 el silah sesi duydum.”