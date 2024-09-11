Kızını döven eski damadını bacaklarından vurdu

Bursa’da boşanma davası sonrası kızı Ayşe U’nun eski damadı İlyas U. tarafından adliye otoparkında dövüldüğünü öğrenen baba Salim B, tabanca ile önce havaya ateş açtı sonra eski damadını bacaklarından vurdu. Salim B, olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan İlyas U, ifadesinde, “Beni öldürmeye teşebbüs etti.” dedi. Polise teslim olup, “Kızıma şiddet uyguluyordu, korkutmak için havaya ateş açtım. Mermi ona isabet etti.” diyen Salim B’ye ev hapis cezası verildi.

Kızını döven eski damadını bacaklarından vurdu - 1

Bursa’da boşanma davası çıkışı kızını döven eski damadını bacaklarından vuran adama ev hapsi cezası verildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kızını döven eski damadını bacaklarından vurdu - 2

Olay, 17 Temmuz günü Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi’nde yeni adliye sarayının otoparkında meydana geldi.

Kızı Ayşe U’nun aile mahkemesinde görülen boşanma davasına katılan Salim B, duruşma sonrası otomobilini almak için gittiği otoparkta, kızının damadı İlyas U. tarafından aracın içinde dövüldüğünü gördü.

İddiaya göre önce havaya iki el, ardından otomobile üç el ateş açan Salim B, elindeki tabancayı damadına doğrultup, iki el daha ateş ederek bacaklarından vurdu.

İlyas U. kanlar içinde yere yığılırken, Salim B. kaçtı.

Kızını döven eski damadını bacaklarından vurdu - 3

İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan İlyas U, polise verdiği ifadede, “Hakim bizi boşadı, arabama bindim. Eski kayınpederim araçtan inip, bana doğru koşarak sıkmaya başladı. Beni öldürmeye teşebbüs etti.” dedi.

Babasının kendisini dövdüğü gerekçesiyle boşandığı eşine ateş açtığını belirten Ayşe U. ise emniyetteki ifadesinde, şunları söyledi:

“Babamla mahkemeye geldik. Davamız bitti, boşandık. Eski eşimle ana kapıdan çıktık. Benimle konuşmak istediğini söyledi. 'Baban seni dolduruyor, bu yüzden boşandık' diyerek çakıyı belime doğrulttu. Beni arabaya bindirmek için tehdit etti, yumruk attı. ‘Seni öldürürüm’ dedi, boğazımı sıktı, arabaya bindik. Beni darbederken, yüzüme yumruk attığı sırada, babam bu durumu gördü. Babam bir anda eski eşime ateş etti. 7 el silah sesi duydum.”

Kızını döven eski damadını bacaklarından vurdu - 4

“KORKUTMAK İÇİN HAVAYA ATEŞ AÇTIM”

Olay sonrası kaçıp, ofisine gittiği avukatıyla birlikte polise gidip teslim olan Salim B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından kasten öldürmeye teşebbüs suçlaması ile Bursa 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Salim B, emniyette ve savcılıkta verdiği ifadede, “Kızım boşandıktan sonra eski damadım arabada kızıma şiddet uyguluyordu. Aracın yanına gittim, silahım vardı, korkutmak için havaya ateş açtım. Mermi ona isabet etti. Olaydan sonra tabancayı suya fırlattım.” dedi.

Kızını döven eski damadını bacaklarından vurdu - 5

EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, Salim B’ye ev hapis cezası verdi. Mahkeme, Salim B’nin tutuklanmamasına gerekçe olarak kızının darbedildiğine dair Adli Tıp raporunu ve yargılamanın ilerleyen aşamasında uygulanabilecek haksız tahrik hükümlerini gösterdi.

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