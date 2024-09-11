Kızını döven eski damadını bacaklarından vurdu
Bursa’da boşanma davası sonrası kızı Ayşe U’nun eski damadı İlyas U. tarafından adliye otoparkında dövüldüğünü öğrenen baba Salim B, tabanca ile önce havaya ateş açtı sonra eski damadını bacaklarından vurdu. Salim B, olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan İlyas U, ifadesinde, “Beni öldürmeye teşebbüs etti.” dedi. Polise teslim olup, “Kızıma şiddet uyguluyordu, korkutmak için havaya ateş açtım. Mermi ona isabet etti.” diyen Salim B’ye ev hapis cezası verildi.
Bursa’da boşanma davası çıkışı kızını döven eski damadını bacaklarından vuran adama ev hapsi cezası verildi.