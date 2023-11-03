Kızını "satılık" ilanıyla fotoğrafını paylaşan baba canlı yayında da fiyat vermiş
Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan ve kızı D.K.'nin 4 yıl önce sosyal medya hesabında fotoğrafını paylaşarak "Bu kız satılıktır" yazan baba Y.D.'nin, geçen yıl da sosyal medya hesabından kızına 250 lira fiyat verdiği canlı yayının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Y.D.'nin "250 kayme benim kızım." dediği görüldü.
Konya'da yaşadıkları sırada tanışan O.K. (17) ile D.K.'nin, ailelerinin onayıyla 3 Ağustos'ta resmi nikahları kıyıldı. Çift, 19-21 Ekim tarihleri arasında 3 gün 3 gece olmak üzere, damadın memleketi Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yapacakları düğün için hazırlıklara başladı.