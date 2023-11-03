Kızını "satılık" ilanıyla fotoğrafını paylaşan baba canlı yayında da fiyat vermiş

D.K., emniyetteki ifadesinin ardından ailesiyle Konya'ya döndü. Damat tarafı da başlık parası, düğün masrafları ve takı giderleri nedeniyle 1 milyon lira zarara uğradıklarını belirterek, avukatları Hakan Gündoğdu aracılığıyla, "Yağma" suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Gelin D.K.'nin, ailesinin kendisini düğünde takıları alıp kaçmak üzere zorla evlendirdiğini, daha önce de başkasıyla bu şekilde evlendirdiklerini, ablası İ.D.'nin de 3 defa evlendirilip düğün sırasında takılarla birlikte kaçırıldığı iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gelin D.K.'nin babası Y.D.'nin, 2019'da henüz 13 yaşında olan kızının fotoğrafını, "Bu kız satılıktır" mesajıyla sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Y.D., kızının fotoğrafını sosyal medyada şaka amacıyla paylaştığını söylerken D.K., Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından devlet korumasına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürerken Y.D.'nin 27 Temmuz 2022'de de sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında, kızı için fiyat verdiği görüntüler ortaya çıktı.