Kızının müstehcen fotoğraflarını paylaşan kişiyi öldüren baba ve oğlu 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı

CİNAYETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Dosyadaki güvenlik kameraları görüntülerinde, Sezer K.'nın maktule defalarca bıçakla vurduğu ve Cuma K.'nın da elindeki çekiçle maktule saldırdığı görüldü. Olay esnasında diğer sanık Uğur K.'nın tarafları ayırmaya çalıştığı ve olaya doğrudan bir eyleminin bulunmadığı tespit edildi.

MAHKEMEDEN HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ

Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında olay öncesinde maktulün sanıkların ailesini uzun süre rahatsız ettiğini, bu nedenle sanıkların eylemlerini haksız tahrik altında gerçekleştirdiğini belirtti. Savcı, Sezer ve Cuma K.'nın "kasten öldürme", Uğur K.'nın ise "kasten öldürmeye yardım" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, ilk haksız eylemin maktul tarafından başlatıldığı kanaatine vararak, Sezer K. ve Cuma K. hakkında önce müebbet hapis cezası verdi. Ardından haksız tahrik ve takdiri indirim uygulanarak her iki sanık 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Sanık Uğur K.'nın maktule yönelik herhangi bir saldırıda bulunduğuna dair somut delil bulunmadığını belirten mahkeme, sanık hakkında beraat kararı verdi.

MAKTULÜN AİLESİ İTİRAZ EDECEK

Maktulün ailesi, sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması gerektiğini savunarak karara tepki gösterdi. Kararın istinafa taşınması bekleniyor.