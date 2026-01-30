Kızının müstehcen fotoğraflarını paylaşan kişiyi öldüren baba ve oğlu 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı
30.01.2026 15:25
İHA
Gaziantep'te sosyal medyada eski kız arkadaşının müstehcen fotoğraflarını paylaştığı iddia edilen Gökhan Yıldız'ı öldüren baba ve oğlu, 11 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay 30 Mart 2024'te Şehitkamil ilçesinde yaşandı. İddiaya göre Gökhan Yıldız, evlenmek istediği genç kızın müstehcen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Yıldız, genç kızın ailesiyle yaşadığı husumet nedeniyle genç kızın babası ve kardeşiyle tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle beraber Yıldız, baba ve oğul tarafından bıçak ve kesici aletlerle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yıldız, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
SON SAVUNMA YAPILDI
Gaziantep 5. Ağır Ceza Ceza Mahkemesi'nde Gökhan Yıldız'ı kasten öldürmek suçundan müebbet hapis cezası ile yargılanan baba Cuma K. ve kardeşi Sezer K. son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada savcı mütalaasının ardından Cuma K.,şu ifadelerle son savunmasını yaptı:
“Gökhan Yıldız isimli sahsı daha önce benim kızımı istemişti. Ben de yaptığım araştırma neticesinde iyi şeyler duymadım ve kızımı vermedim. Daha sonra bu şahıs bana, aileme ve kızıma rahatsızlık vermeye devam etti ve kızımın müstehcen fotoğraflarını internet üzerinden paylaştı. Ben bunu şahsın babasına söylememe rağmen şahıs bize rahatsızlık vermeye devam etti. Ayrıca şahsın babası da bize gelin siz konuşun şeklinde sözler söylemesi üzerine şahısla konuşmaya gittik. Bu konu ile ilgili benim ve ailemin daha öncesinde şikayetlerimiz bulunmaktadır. Olay gününde oğlum Sezer ile beraber şahıs ile konuşmaya gittik ancak şahsın bize hakaret edip kaçması ve bize bıçak çekmesi üzerine oğlum Sezer de elindeki bıçak ile şahsı yaraladı. Ben de elimdeki çekiç ile şahsa vurdum. Uğur (diğer oğul) bizi aralamaya çalıştı. şahsa vurmadı. Daha sonra şahıs ayağa kalkıp bize doğru hareket edince bizde olay yerinden kaçtık. Olay nedeniyle pişmanım.”
"BIÇAK DARBELERİNDEN BİRİ KAFASINA BİRİ BELİNE GELDİ"
Genç kızın kardeşi Sezer K. ise savunmasında Cuma K.'nın anlattıkları üzerinden şöyle eklemeler yaptı:
“Bu rahatsız etme konusu ile ilgili daha önce şikayetlerimiz de bulunmaktaydı. Biz babamla beraber maktul Gökhan'ın yanına konuşmak için gittik. Şahısla yolda karşılaştık. Bu şahıs benimle babamı görünce direk tekme salladı ve bıçak çekti. Bende bunun üzerine şahsa olayın rehavetiyle bıçak salladım. Bıçak darbelerinden biri kafasına, biri beline geldi. Daha sonra babam da elinde bulunan çekiç ile bu sahsa vurdu. Ancak abim Uğur'un herhangi bir eylemi olmadı bizi aralamaya çalıştı. Olay nedeniyle pişmanım.”
CİNAYETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Dosyadaki güvenlik kameraları görüntülerinde, Sezer K.'nın maktule defalarca bıçakla vurduğu ve Cuma K.'nın da elindeki çekiçle maktule saldırdığı görüldü. Olay esnasında diğer sanık Uğur K.'nın tarafları ayırmaya çalıştığı ve olaya doğrudan bir eyleminin bulunmadığı tespit edildi.
MAHKEMEDEN HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ
Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında olay öncesinde maktulün sanıkların ailesini uzun süre rahatsız ettiğini, bu nedenle sanıkların eylemlerini haksız tahrik altında gerçekleştirdiğini belirtti. Savcı, Sezer ve Cuma K.'nın "kasten öldürme", Uğur K.'nın ise "kasten öldürmeye yardım" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, ilk haksız eylemin maktul tarafından başlatıldığı kanaatine vararak, Sezer K. ve Cuma K. hakkında önce müebbet hapis cezası verdi. Ardından haksız tahrik ve takdiri indirim uygulanarak her iki sanık 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Sanık Uğur K.'nın maktule yönelik herhangi bir saldırıda bulunduğuna dair somut delil bulunmadığını belirten mahkeme, sanık hakkında beraat kararı verdi.
MAKTULÜN AİLESİ İTİRAZ EDECEK
Maktulün ailesi, sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması gerektiğini savunarak karara tepki gösterdi. Kararın istinafa taşınması bekleniyor.