KKTC’de 50’nci yıl coşkusu | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müzakereye ve çözüme hazırız

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MÜZAKEREYE VE ÇÖZÜME HAZIRIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Kıbrıs Barış Harekatı’nın mimarları olan Bülent Ecevit’i, Necmettin Erbakan’ı, Alparslan Türkeş ile devlet ve siyaset adamlarımızı rahmetle anıyorum. Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesinin önderlerine, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş’a Allah’tan rahmet diliyorum. Kuzey Kıbrıs’ın hürriyeti için ‘Allah allah’ nidalarıyla omuz omuza çarpışan mehmetçikleri ve mücahitleri de burada bir kez daha yadediyorum. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımızı tebrik ediyorum.

Bugün yarım asır önce olduğu gibi yine tek yüreğiz, tek bileğiz. Anavatan Türkiye ve KKTC olarak sırt sırtayız. İktidar, muhalefet ayrımı olmadan bugün burada olmamız Türk milletinin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesidir.

Kuzey Kıbrıs bizim gözbebeğimizdir.

"TARİHİ GERÇEKLERİ HAYKIRMAK İÇİN BURADAYIZ"

Bugün burada sadece kahramanca bir mücadeleyi anmak için değil, aynı zamanda tarihi gerçekleri bir kez daha haykırmak için de bulunuyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı’nın neden yapıldığını daima akılda tutmak zorundayız. 1963, 1974 yılları Kıbrıs Türkleri için adanın yüzde 3’lük bir kısmına hapsedildikleri, zulümle dolu bir dönem demekti. Kıbrıs Türk halkı hem kurucusu ve ortağı olduğu devletten dışlanıyor hem de eli kanlı EOKA’nın saldırılarına maruz kalıyordu. BM Barış Gücü bile cinnet furyasını durduramadı. 1974 yılına gelindiğinde Kıbrıs Türk’ünün varlığına kasteden insanlık dışı saldırılar zirveye ulaşmıştı.

Tam 50 yıl önce bugün, kahraman mehmetçik, Kıbrıs Türkünün istiklaline vurulmak istenen hançeri sökmek üzere tarihi bir adım attı. 20 Temmuz 1974… Anavatan ve garantör ülke olarak tarihin omuzlarımıza yüklediği sorumlulukla harekete geçtiğimiz tarihtir… İnsan olmak, vicdan sahibi olmak bize ne sorumluluk yüklüyorsa, Türkiye olarak bu sorumluluğun gereğini yerine getirdik.