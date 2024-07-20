KKTC’de 50’nci yıl coşkusu | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müzakereye ve çözüme hazırız
Bugün Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıldönümü. Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yılı kutlama törenleri için devlet erkanı adaya çıkarma yaptı. Törenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli, bakanlar ve çok sayıda vekil katıldı. Zaferin yıldönümü görkemli törenlerle kutlanıyor. Lefkoşa’daki geçit töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün burada sadece kahramanca bir mücadeleyi anmak için değil, aynı zamanda tarihi gerçekleri bir kez daha haykırmak için de bulunuyoruz.” dedi. Adada, federal bir çözümün mümkün olmadığını söyleyen Erdoğan, “Kıbrıs’ta kalıcı barışı sağlamaya hazırız. Çözüm yolunda uzatılan hiçbir eli havada da bırakmayız.” şeklinde konuştu.
Kıbrıs Barış Harekatı’nın üzerinden 50 yıl geçti. Harekatın 50’nci yılı, KKTC’de törenlerle kutlanıyor.
Devlet erkanı da adadaki, kutlamalara katılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu sabah saatlerinde adaya geldi.