KKTC’de 50’nci yıl coşkusu | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müzakereye ve çözüme hazırız

Bugün Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıldönümü. Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yılı kutlama törenleri için devlet erkanı adaya çıkarma yaptı. Törenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli, bakanlar ve çok sayıda vekil katıldı. Zaferin yıldönümü görkemli törenlerle kutlanıyor. Lefkoşa’daki geçit töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün burada sadece kahramanca bir mücadeleyi anmak için değil, aynı zamanda tarihi gerçekleri bir kez daha haykırmak için de bulunuyoruz.” dedi. Adada, federal bir çözümün mümkün olmadığını söyleyen Erdoğan, “Kıbrıs’ta kalıcı barışı sağlamaya hazırız. Çözüm yolunda uzatılan hiçbir eli havada da bırakmayız.” şeklinde konuştu.

KKTC’de 50’nci yıl coşkusu | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müzakereye ve çözüme hazırız - 1

Kıbrıs Barış Harekatı’nın üzerinden 50 yıl geçti. Harekatın 50’nci yılı, KKTC’de törenlerle kutlanıyor.

Devlet erkanı da adadaki, kutlamalara katılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu sabah saatlerinde adaya geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

KKTC’de 50’nci yıl coşkusu | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müzakereye ve çözüme hazırız - 2

Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı’na çelenk sunan Erdoğan, Anıt Özel Defteri’ni imzaladı.

Erdoğan, “Kıbrıs Türk halkı, zaferle taçlandırdığı bağımsızlık mücadelesini Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle kararlı bir şekilde sürdürmekte, geleceğe umut ve güvenle bakmaktadır.” ifadelerini kullandı.
KKTC’de 50’nci yıl coşkusu | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müzakereye ve çözüme hazırız - 3

CHP lideri Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli, bakanlar ve çok sayıda vekil daha sonra Lefkoşa Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Kutlama Töreni’ne geçti.

KKTC’de 50’nci yıl coşkusu | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müzakereye ve çözüme hazırız - 4

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MÜZAKEREYE VE ÇÖZÜME HAZIRIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Kıbrıs Barış Harekatı’nın mimarları olan Bülent Ecevit’i, Necmettin Erbakan’ı, Alparslan Türkeş ile devlet ve siyaset adamlarımızı rahmetle anıyorum. Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesinin önderlerine, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş’a Allah’tan rahmet diliyorum. Kuzey Kıbrıs’ın hürriyeti için ‘Allah allah’ nidalarıyla omuz omuza çarpışan mehmetçikleri ve mücahitleri de burada bir kez daha yadediyorum. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımızı tebrik ediyorum.

Bugün yarım asır önce olduğu gibi yine tek yüreğiz, tek bileğiz. Anavatan Türkiye ve KKTC olarak sırt sırtayız. İktidar, muhalefet ayrımı olmadan bugün burada olmamız Türk milletinin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesidir.

Kuzey Kıbrıs bizim gözbebeğimizdir.

"TARİHİ GERÇEKLERİ HAYKIRMAK İÇİN BURADAYIZ"

Bugün burada sadece kahramanca bir mücadeleyi anmak için değil, aynı zamanda tarihi gerçekleri bir kez daha haykırmak için de bulunuyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı’nın neden yapıldığını daima akılda tutmak zorundayız. 1963, 1974 yılları Kıbrıs Türkleri için adanın yüzde 3’lük bir kısmına hapsedildikleri, zulümle dolu bir dönem demekti. Kıbrıs Türk halkı hem kurucusu ve ortağı olduğu devletten dışlanıyor hem de eli kanlı EOKA’nın saldırılarına maruz kalıyordu. BM Barış Gücü bile cinnet furyasını durduramadı. 1974 yılına gelindiğinde Kıbrıs Türk’ünün varlığına kasteden insanlık dışı saldırılar zirveye ulaşmıştı.

Tam 50 yıl önce bugün, kahraman mehmetçik, Kıbrıs Türkünün istiklaline vurulmak istenen hançeri sökmek üzere tarihi bir adım attı. 20 Temmuz 1974… Anavatan ve garantör ülke olarak tarihin omuzlarımıza yüklediği sorumlulukla harekete geçtiğimiz tarihtir… İnsan olmak, vicdan sahibi olmak bize ne sorumluluk yüklüyorsa, Türkiye olarak bu sorumluluğun gereğini yerine getirdik.

KKTC’de 50’nci yıl coşkusu | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müzakereye ve çözüme hazırız - 5

"KIBRIS TÜRKLERİNİN YALNIZ BIRAKILMAYACAĞINI GÖSTERDİK"

"Rumların ateşe verdiği ekin tarlalarına, gül bahçesine girer gibi paraşütle indirme yapan mehmetçiğimiz, denizci leventlerimiz cesaretlerini bir kez daha tarihe kazımıştır. Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türkünü özgürlük ve refaha kavuşturmuştur. Kıbrıs Türklerinin yalnız bırakılmayacağını gösterdik.

YUNANİSTAN SAVUNMA BAKANI AKLA ZİYAN AÇIKLAMALAR YAPTI”

Adanın güneyinde maalesef kendilerini Kıbrıs adasının tek hakimi olarak gören şımarık bir zihniyet var. Rum lider, EOKA teröristlerini anma törenlerine katılıyor. Kıbrıs Türk’ü kardeşlerimiz güneye geçtiğinde saldırıya uğruyor, güneydeki camiler kundaklanıyor. İşte geçenlerde maalesef, Yunanistan Savunma Bakanı yine akla ziyan açıklamalar yaptı. Sayın Miçotakis’le bir araya geldik ve kendilerine, ‘Ayın 20’sinde biz Kuzey Kıbrıs’tayız, duydum ki sen de güneydesin, heralde bize sataşma yapmazsın…’ Böyle bir şey düşünmediğini söyledi.

“FEDERAL ÇÖZÜM MÜMKÜN DEĞİL”

Bölgede devam eden çatışmalar karşısında tüm adanın güvenliğini tehdit etme riski olan son derece sorumsuz adımlar atılıyor. Aynı suda iki kez yıkanılmaz. Adadaki gerçekleri görmezden gelerek hiçbir yere varılmaz. Kıbrıs’ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz. Müzakerelere yıllar önce İsviçre’de bıraktığımız yerden devam edelim demenin kimseye faydası yoktur. Kıbrıs’ta kalıcı barışı sağlamaya hazırız. Çözüm yolunda uzatılan hiçbir eli havada da bırakmayız. Adanın garantör ülkelerinin liderlerinin her iki devleti de beraberce ziyaret edecekleri günleri göreceğimizi ümit ediyorum."

KKTC’de 50’nci yıl coşkusu | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müzakereye ve çözüme hazırız - 6

“İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VİZYONU ÇOK KIYMETLİ”

Cumhurbaşkanı Tatar’ın 2021’de Cenevre’de ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonu, çok kıymetlidir. Kıbrıs Türk tarafı, Rum tarafıyla her alanda eşit olarak müzakere masasına oturmalıdır. O yüzden çözüm istiyorsanız, ‘Kıbrıs Türk’ünün haklarını tescil edin’ diyoruz.

 “AMBARGONUN KALDIRILMASI İÇİN ÇABALARIMIZ ARTACAK”

Kıbrıs Türkünü baskı altına alarak hedeflerine ulaşacaklarını zannedenler yanılgı içindedir. Ne biz oldu bittilere izin veririz, ne de Kıbrıs Türk halkı tehditlere boyun eğer. Kıbrıs Türklerinin yok sayılması mümkün değildir. KKTC’nin tanınması ve iki devletli çözümün hayata geçmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz. İzolasyonun kırılması ve ambargonun kaldırılması için çabalarımız daha da artacak.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN MÜJDE

Temmuz ayı itibariyla artık KKTC vatandaşı öğrencilerin, katkı payı ve öğrenim ücreti bakımından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerle aynı esaslara tabii olmasını kararlaştırdık. Aldığımız bu kararın Türk üniversitelerinde eğitim görmek isteyen Kıbrıs Türk’ü öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

KKTC’de 50’nci yıl coşkusu | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müzakereye ve çözüme hazırız - 7

TATAR: KIBRIS, TÜRK DÜNYASININ AYRILMAZ PARÇASI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı geçit töreninde konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Azerbaycan’ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi’ndeki konuşmasına atıfta bulunan Tatar, Kıbrıs’ta egemen eşit ve eşit uluslararası statü temelindeki yeni siyasete güçlü destek vermesinden dolayı Fidan’a teşekkür etti.

KKTC’de 50’nci yıl coşkusu | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müzakereye ve çözüme hazırız - 8

Tatar, “TDT Zirvesi’nde de ifade edildiği gibi Kıbrıs Türk halkı, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır.” diyerek KKTC’nin Türk devletleriyle her alanda ilişki kurmaya hazır devlet yapısına sahip olduğunu dile getirdi.

TDT’nin 21. yüzyılda tüm siyasi dengeleri derinden etkileyebilme potansiyeline sahip olduğunu kaydeden Tatar, “Türk Devletleri Teşkilatı’nın sınırları, Doğu Akdeniz’e kadar genişletilerek en güneyindeki Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin katılımlarıyla daha da güçlü hale gelmiştir.” ifadesini kullandı.

KKTC’de 50’nci yıl coşkusu | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müzakereye ve çözüme hazırız - 9

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde gerçekleştirilen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine Türkiye'den geniş bir heyet katıldı.

KKTC’de 50’nci yıl coşkusu | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müzakereye ve çözüme hazırız - 10

BAHÇELİ'DEN HEDİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, katılımcılara hitap etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, günün anısına KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a üzerinde KKTC ve Türk bayraklarının yer aldığı tabloyu hediye etti.

KKTC’de 50’nci yıl coşkusu | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müzakereye ve çözüme hazırız - 11

ERDOĞAN İLE ÖZEL SOHBET ETTİ

Tören esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir süre sohbet etti.

KKTC’de 50’nci yıl coşkusu | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müzakereye ve çözüme hazırız - 12

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan paraşütçü komandoları temsilen paraşütle atlarken, Bayraktar İHA ve helikopterler tören alanı üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

Tören alanı üzerinden uçan Türk Yıldızları Akrobasi Timi katılımcıları selamladı.

Tören askerler, gaziler ve mücahitler ile son dönemde üretilen savunma sanayi araçlarının geçişiyle sona erdi.

KKTC’de 50’nci yıl coşkusu | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müzakereye ve çözüme hazırız - 13

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski bakanlardan Kürşad Tüzmen'in de aralarında yer aldığı Türkiye'den yüzerek Ada'ya gelen yüzücülerle fotoğraf çektirdi.

KKTC’de 50’nci yıl coşkusu | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müzakereye ve çözüme hazırız - 14

TÜRKİYE’DEN GENİŞ KATILIM

Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ ve Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala, Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Zafer Sırakaya, Hamza Dağ, Ömer İleri, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Abdulhamit Gül, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay, Muhammed Levent Bülbül, Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir, milletvekilleri, eski bakanlar, siyasi parti temsilcileri, Kıbrıs Barış Harekatı gazileri ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

KKTC’de 50’nci yıl coşkusu | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müzakereye ve çözüme hazırız - 15
KKTC’de 50’nci yıl coşkusu | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müzakereye ve çözüme hazırız - 16
KKTC’de 50’nci yıl coşkusu | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müzakereye ve çözüme hazırız - 17
KKTC’de 50’nci yıl coşkusu | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müzakereye ve çözüme hazırız - 18
KKTC’de 50’nci yıl coşkusu | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müzakereye ve çözüme hazırız - 19
KKTC’de 50’nci yıl coşkusu | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müzakereye ve çözüme hazırız - 20
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