KKTC’de askeri bölgede patlama (Sahilde sabahladılar)
DHA, Anadolu Ajansı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde askeri bölgedeki mühimmat deposunda patlamalar oldu. NTV canlı yayınına bağlanan KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını ve patlamaların önemli ölçüde azaldığını söyledi. Çıkan yangın da kontrol altına alındı. Girne'de bir otelin müşterileri tedbir amacıyla sahile indirildi. Tedbir amaçlı boşaltılan Arapköy sakinleri patlamaların sayısı azalınca geri döndüler. Polis, mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde askeri bölgedeki mühimmat deposunda patlamalar oldu.
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını ve patlamaların önemli ölçüde azaldığını söyledi. Çıkan yangın da kontrol altına alındı.
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İLK BELİRLEMELERE GÖRE CAN KAYBI YOK
Özersay, ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını belirterek, ilk patlamanın şiddetiyle bölgedeki bazı binaların camlarının kırıldığını ve bu nedenle kırılan cam parçalarından dolayı yaralananların olduğu bilgisini verdi.
İlerleyen dakikalarda NTV canlı yayınına bağlanan Özersay, patlamaların önemli ölçüde azaldığını söyledi.
KKTC Başbakan Yardımcısı, patlamalardan sonra evlerini terk eden Arapköy halkının da evlerine dönmeye başladığını dile getirdi.
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AKINCI: ENDİŞE EDECEK BİR DURUM YOK
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Girne'nin doğusunda bulunan askeri bölge içerisindeki bir cephanelikte çıkan yangın sonrası meydana gelen patlamalarda can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu bildirdi.
Patlamaların ardından KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay olay yerine intikal etti.
Cumhurbaşkanı Akıncı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Girne'nin doğusunda bulunan askeri bölge içerisindeki bir cephanelikte çıkan yangın sonrası meydana gelen patlamalarda can kaybı yaşanmaması sevindirici." dedi.
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Olayda bazı yaralanmaların yaşandığı ve patlamaların azaldığına işaret eden Akıncı, şu anda endişe edecek bir durumun olmadığını söyledi.
Akıncı, askeri yetkililerden aldıkları bilgiye göre büyük patlamaların bittiğini ama yine de sükunet içinde beklemeleri gerektiğini ifade ederek, Türkiye ile de istişare içinde olduklarını, gerekmesi halinde yardımlaşma yapılacağını aktardı.
Olay yeri yakınlarındaki Acapulco Otel'ine de giderek turistlere moral veren Akıncı, sabah uçağı olan turistlerin mümkün olması halinde güvenli bir şekilde havalimanına götürülebileceğini vurguladı.
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5Tedbir amaçlı olarak boşaltılan Arapköy sakinleri evlerine dönmeye başlarken, polis, mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.
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6Girne'de bir otelin müşterileri de tedbir amacıyla geceyi sahilde geçirdi.
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MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığından, Girne'deki Mühimmat Bölük Komutanlığında gece henüz tespit edilemeyen nedenle meydana gelen patlama sonrası çıkan yangının kontrol altına alındığı, olay bölgesinin çevre emniyetinin tam olarak sağlandığı ve oluşturulan inceleme heyetinin patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başladığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Girne'de bulunan Mühimmat Bölük Komutanlığı'na ait bir mühimmat deposunda saat 01.30'da henüz tespit edilemeyen nedenle patlama meydana geldiği bildirildi.
Açıklamada, "Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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