KKTC’de askeri bölgede patlama (Sahilde sabahladılar)

Olayda bazı yaralanmaların yaşandığı ve patlamaların azaldığına işaret eden Akıncı, şu anda endişe edecek bir durumun olmadığını söyledi.

Akıncı, askeri yetkililerden aldıkları bilgiye göre büyük patlamaların bittiğini ama yine de sükunet içinde beklemeleri gerektiğini ifade ederek, Türkiye ile de istişare içinde olduklarını, gerekmesi halinde yardımlaşma yapılacağını aktardı.

Olay yeri yakınlarındaki Acapulco Otel'ine de giderek turistlere moral veren Akıncı, sabah uçağı olan turistlerin mümkün olması halinde güvenli bir şekilde havalimanına götürülebileceğini vurguladı.