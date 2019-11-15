KKTC'nin kuruluşunun 36. yıl dönümünde Anıtkabir ziyareti

"Ulu Önder Atatürk, KKTC'nin kuruluşunun 36'ncı yıl dönümü vesilesiyle manevi huzurunuzda bulunmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Kıbrıs Türk halkı, bugün çatısı altında özgürce yaşamakta olduğu KKTC'ye, özgürlük, bağımsızlık ve adalet ilkeleriniz ışığında, uzun yıllar verilen zorlu mücadelenin ardından kavuşmuştur. Şüphesiz ki vermiş olduğumuz özgürlük mücadelesinin ilham kaynağı, liderliğinizde yoktan bir vatan yaratan Anadolu halkının destansı mücadelesi olmuştur.''