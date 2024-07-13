Klasik Mercedes ile 7 bin 500 kilometre yol yaptı

"KEYİFLE 6-7 GÜNDE GELDİM"

Ülkeleri gezerek geldim. Normalde Kayseri’den 3 bin 400 kilometre ama benim de zamanım vardı keyifle 6-7 günde geldim. Bu arabanın özelliği Almanya’da bu arabalara ‘ultima’ derler. Ben de bu arabayı zevkim için garajımda tutuyorum.

Özel günlerde, düğünlerde, davetlerde istek üzerine çıkartırım dışarıya öyle gezerim. Türkçesi antika bir araç bu. Şu anda üzerinde bulunan ‘HA’ plakası var. Bu plakaya sahip olan arabalar Almanya’da değerli ve pahalıdır ama ben parasında değilim. Zevk adamıyım ve zevkim için de bu arabayı tutuyorum." dedi.