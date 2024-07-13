Klasik Mercedes ile 7 bin 500 kilometre yol yaptı
Almanya'da yaşayan Kayserili Ali Yeniay, "Ülkem kazansın" diyerek 25 yıldır kendisinde olan 50 yaşındaki klasik Mercedes'inin bakımlarını yaptırmak için 7 bin 500 kilometreden sonra Kayseri'ye geldi.
70 yaşındaki Ali Yeniay, Kayseri’de ilkokulu bitirdikten sonra oto sanayide çalışmaya başladı. Daha sonra 1971 yılında çalışmak için Almanya'ya gitti ve Mercedes tutkusunu orada da devam ettirdi. Almanya'da "ultima" olarak anılan 1974 model klasik bir Mercedes araç aldı.
Aracını özel günler dışında garajından çıkarmayan Ali Yeniay, 50 yaşındaki aracın bakımlarını Türkiye’de yaptırmak için çıktığı evinden geze geze 7 bin 500 kilometre yol yaptıktan sonra Kayseri’ye geldi.
Aracıyla seyahat etmekten zevk aldığını söyleyen Yeniay, klasik aracı torunlarına "dede yadigarı" olarak bırakmak istiyor.