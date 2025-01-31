Klasik otomobil tutkunu: Çürümeye terk edilen araçları alıp, orijinal haline getiriyor

Genelde kaza yapanları değil de unutulmuş, çürümeye yüz tutmuş olanları alıyoruz. Genelde hikayesi olan arabaların tamirini yapıyoruz. Klasik değerleri olan bütün araçları severek yapmışımdır. Şimdiye kadar 30'a yakın arabayı tamir ederek ilk günkü haline kavuşturdum. A'dan Z'ye restorasyonunu yaptım" dedi.



