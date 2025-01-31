Klasik otomobil tutkunu: Çürümeye terk edilen araçları alıp, orijinal haline getiriyor
Erzincan'da klasik otomobil tutkunu oto elektrik ustası Metin Köksal (49), hurdaya ayrılan klasik otomobilleri zorlu çalışmanın ardından orijinal görünümüne kavuşturuyor. Klasik otomobil sevdasının 31 yıl önce başladığını belirten Metin Köksal, "1950 modelden başlayıp, 1990 modele kadar olan bütün klasik araçların restorasyonlarını kendim yapıyorum" dedi.
Eski sanayi sitesinde oto elektrikçiliği yapan babası Nusret Köksal'ın yanında çırak olarak işe başlayan Metin Köksal, yaklaşık 31 yıl önce klasik otomobillere merak sardı.