Klasik otomobiller ve şık sürücüler... 50 klasik otomobille prostat kanseri farkındalığı
Erkek sağlığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Ankara'dan başlayıp Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde sona eren "Seçkin Beyefendiler Sürüşü" klasik otomobil tutkunlarını bir araya getirdi. Etkinlikte renkli görüntüler oluştu.
Klasik otomobil kulübü "Riders and Brothers" tarafından düzenlenen etkinlikte 50'ye yakın farklı klasik otomobil yer aldı.
Erkek sağlığı ve prostat kanseri konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen, şık ve dönem tarzlarına uygun giyimleriyle dikkati çeken grup, Ankara'nın Etimesgut ilçesinden konvoy oluşturarak Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine hareket etti.