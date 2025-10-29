Klasik otomobillerle Ankara'da 29 Ekim korteji
Ankara'daki klasik otomobil tutkunları, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı araçlarıyla konvoy halinde kent turu atarak kutladı.
Ankara'da vosvos adı verilen klasik otomobillerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı korteji düzenlendi.
BaşkentVos Topluluğu üyesi vosvos tutkunları; Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve balonlarla süsledikleri rengarenk klasik otomobilleri ile Atatürk Orman Çiftliği Gazi Park'ta bir araya geldi.