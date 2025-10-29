Klasik otomobillerle Ankara'da 29 Ekim korteji

Ankara'daki klasik otomobil tutkunları, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı araçlarıyla konvoy halinde kent turu atarak kutladı.

Klasik otomobillerle Ankara'da 29 Ekim korteji

Ankara'da vosvos adı verilen klasik otomobillerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı korteji düzenlendi.

BaşkentVos Topluluğu üyesi vosvos tutkunları; Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve balonlarla süsledikleri rengarenk klasik otomobilleri ile Atatürk Orman Çiftliği Gazi Park'ta bir araya geldi.



30'dan fazla vosvosun yer alması ile Ankara caddelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı korteji düzenlendi.



Klasik otomobil tutkunları, aileleriyle birlikte tur atarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Renkli görüntülerin oluştuğu kortej ilgiyle izlendi.



BaşkentVos üyesi Levent Özmen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Güzel bir etkinlik yapıp, bayramımızı kutlamak istedik." dedi.

