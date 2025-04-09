Klinik psikolog açıkladı: Hangi düşünce kalır, hangi düşünceler gider?
Gün içinde aklımızdan geçen yaklaşık altı bin düşünce var. Bazıları öylesine gelip geçerken, bazıları zihnimizde fazlaca yer eder. Peki, bazı düşünceler neden zihnimize kazınırken, bazıları bir bulut gibi geçip gider? Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal yazdı.
Gün içinde aklımızdan geçen yaklaşık altı bin düşünce var. Bazıları öylesine gelip geçerken, bazıları zihnimizde fazlaca yer eder. Otobüs beklerken, yemek yerken, arkadaşlarımızla sohbet ederken… Zihin asla durmaz; bir film şeridi gibi sürekli bir akış içindedir.
Peki bu kadar çok düşünce aklımızdan geçerken, hangileri bizi gerçekten etkiler? Dahası, bazı düşünceler neden zihnimize kazınırken, bazıları bir bulut gibi geçip gider?
DÜŞÜNCE AKIŞININ GİZLİ DİNAMİĞİ
Önce şu soruyu soralım:
Bugün düşündüklerinizin kaçını gerçekten hatırlıyorsunuz?