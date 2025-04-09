Klinik psikolog açıkladı: Hangi düşünce kalır, hangi düşünceler gider?

HANGİ DÜŞÜNCE KALIR, HANGİSİ GİDER?

Zihne hangi düşüncenin geleceği bilinçdışı bir süreçtir ve çoğu zaman kontrol edilemez. Ama o düşünceye nasıl tepki verdiğimiz, onun zihnimizde ne kadar kalıcı olacağını belirler. Bir düşünceye ne kadar odaklanır, ne kadar anlam yüklersek; o düşünce o kadar büyür, güçlenir ve belleğimizde yer eder.



Örneğin;

“Ya çocuğum okuldan dönerken kaybolursa?”

Bu düşünce aklınıza düştüğünde, kalp atışınız hızlanabilir, terleyebilirsiniz, midede bir kasılma hissedebilirsiniz.



Çevreniz hemen "Aman düşünme böyle şeyler!" diyebilir. Siz de panikle bu düşünceyi kovmaya çalışırsınız.

Ancak ironik bir şekilde, unutmaya çalıştığınız düşünceler daha da güçlenir. Çünkü bastırılan her düşünce, zihnin derinliklerinde yer bulur ve geri dönmek için fırsat kollar.



Bu durum uzun vadede anksiyete, depresyon ya da obsesif kompulsif bozukluk gibi psikolojik sorunlara zemin hazırlayabilir.



DÜŞÜNCEYLE MÜCADELE DEĞİL, FARKINDALIK



Peki böyle durumlarda ne yapmalı? Düşünceden kaçmak yerine, onunla nasıl sağlıklı bir ilişki kurabiliriz?



