Klinik psikolog açıkladı: Kabullenmenin hafifleten gücü
Hayat bazen, hiç hesapta yokken karşımıza çıkan sürprizlerle test eder bizi. Kontrolümüz dışında gelişen bir olayda örneğin iş yaşamında yaşanan bir aksilikte ne yaparsınız? Kabul edip çözüm üretmeye mi yönelirsiniz, yoksa yaşadığınız duygulara kapılıp daha da zorlaştırır mısınız? Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal ntv.com.tr okurlarına özel yazdı.
Zihinsel ve duygusal iyi oluşumuz, başımıza gelen olaylardan çok onlara verdiğimiz tepkilerle şekillenir. Gerçekliği olduğu gibi görebilmek, direnmek yerine anlamaya çalışmak, hem yaşam kalitemizi artırır hem de psikolojik dayanıklılığımızı geliştirir.