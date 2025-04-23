Klinik psikolog açıkladı: Kabullenmenin hafifleten gücü

KABULLENMEK NEDİR?

Psikolojik açıdan bakıldığında kabullenmek, bireyin kendisini, çevresindekileri ve yaşamını tüm gerçekliğiyle algılaması demektir. Yani olanı olduğu gibi görmek ve yaşananı inkâr etmeden karşılayabilmek.



Kabullenmek; pasif bir boyun eğiş değildir. Aksine, bireyin direnci bırakarak yaşadığı durumu anlaması ve sağlıklı bir yanıt geliştirmesidir. Gerçekliğe karşı gösterilen bu içsel açıklık, zihinsel esneklikle birlikte hareket eder.



KABULLENMENİN KAZANDIRDIKLARI



İçsel denge ve psikolojik rahatlık getirir: Sorundan kaçmak yerine onunla yüzleşmek, çözüm üretmeyi kolaylaştırır ve uzun vadede stresi azaltır.



Kendini kabul etmek, öz saygıyı güçlendirir: İnsan sadece başarılarıyla değil; eksiklikleri, hataları ve zorlandığı yanlarıyla da bütündür. Kabullenme, kişinin kendisine daha şefkatli yaklaşmasını sağlar.



Gerçekçi bir bakış kazandırır: Kabullenme sayesinde birey mükemmeliyetçilikten uzaklaşır ve daha sağlıklı, uygulanabilir hedefler belirleyebilir.