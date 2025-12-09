KOAH hastasına kalem fırlatan doktor hakkında karar
09.12.2025 10:58
DHA
Erzurum'da KOAH hastası ve yüzde 95 engelli Cumhur Tunç'a "Geberirsin inşallah" deyip hakaret eden ve tedavi uygulamayan doktora aylık kesme cezası verildi. Görev yeri değiştirilen doktor, görevinden istifa ederek ilçeden ayrıldı.
Acil serviste KOAH hastası Cumhur Tunç'a hakaret edip tedavi uygulamayan doktorun cezası belli oldu.
Tunç ailesi, acil serviste yaşanan olay sonrası Horasan Adliyesi'ne Dr. K.Z.M. hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
İLÇEDEN AYRILDI
Olayın yaşandığı kamera görüntülerinin yayılmasının ardından Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü müfettiş görevlendirdi.
İnceleme sonucunda Sağlık İl Müdürlüğü, doktor K.Z.M. hakkında aylıktan kesme cezası uygulayarak görev yerini de Karayazı ilçesi olarak değiştirdi.
Disiplin cezası sonrası doktor K.Z.M., istifa ederek Horasan ilçesinden ayrıldı.
NE OLMUŞTU?
Olay, 16 Mayıs günü Horasan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.
İlçede yaşayan yüzde 95 engelli KOAH hastası Cumhur Tunç, solunum sıkıntısı yaşayınca oksijen tedavisi için Horasan Devlet Hastanesi'nin acil servisine müracaat etti.
Küçük oğlu ile birlikte acile gelen Cumhur Tunç'un evrakını dolduran Dr. K.Z.M., "Öksürüğün var mı? Evde makine kullanıyor musun? Göğüs ağrın falan yok değil mi? Şeker hastalığın var mı? Kaç kilosun? İlaç kullanıyor musun?" şeklinde sorular yöneltti.
Doktorun sorularını oğlu yardımıyla cevaplandıran Cumhur Tunç, el işaretiyle oksijene ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunun üzerine doktor K.Z.M., "Amca ben sormadan sana ilaç başlayamam. Beni bir dinle. Önce beni dinleyeceksin" deyince Tunç, "Ben KOAH hastasıyım. Bana hava ver." dedi.
Dr. K.Z.M. bu kez "Cevap vermek istemiyorsan beklersin. Bu nasıl bir şey. Oyun mu oynuyorum ben burada. 'Sana bekleyeceksin' diyorum. Soru soruyorum, ona göre tedavine başlayacağım." diye konuştu.
Tartışmanın büyümesi ile iddiaya göre; Dr. K.Z.M., hasta ile oğluna hareket etti. Hastanın oğlu da karşılık verince araya güvenlik görevlileri girdi. Daha sonra hasta ile oğlu, olay yerinden uzaklaştırıldı.
Hastanın ardından söylenmeye devam eden Dr. K.Z.M., "Nasıl bir pislik insanlar. Geri zekalı seni dinlemeden ben nasıl tedavine başlayayım. Geberirsin inşallah. Hakaretlere bak ya. O kadar saygısız insanlar olamaz yani. Sen ne kadar ahlaksız bir insansın. Ahlaksız bir çocuk da yetiştirmişsin." ifadelerini kullandı.