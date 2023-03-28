Kocaeli beyaza büründü: İstanbul'a kar yağacak mı?

Kocaeli'de kent merkezinde dün akşam saatlerinde aralıklarla yağmur etkili oldu, şehrin yüksek kesimlerinde ise kar yağdı.
1800 rakımlı Kartepe ilçesi, beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki verilere göre Kartepe Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 18 santim olarak ölçüldü.
Karla kaplanan yollarda olumsuzluk yaşanmaması için belediye ekipleri, kar küreme araçlarıyla çalışma yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği, kentte yağış ve fırtına beklendiğini belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu.
"Bölgemizin 28 Mart 2023 Salı günü balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor" denilen açıklamada, "Hava sıcaklıklarının 5-10 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Soğuk havayla birlikte yağışların; Salı günü İstanbul ve bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada şöyle denildi:
Yağışların; Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’nın yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şekline olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri bölgemizde zirai don olayı bekleniyor. Rüzgârın, Salı ve Çarşamba günleri kuzeyli yönlerden olmak üzere kuvvetli, Salı günü yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Soğuk hava, yer yer etkili yağışlar ile kuvvetli rüzgâr ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, zirai don, buzlanma ve sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı, meteorolojik rapor ve uyarılar dikkatle takip edilmelidir.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, “Yarın öğleye kadar kuvvetli bir yağmur var İstanbul’da. Neredeyse 4-5 aydır böyle bir yağış yoktu. Tüm Marmara’da yağışlar kuvvetli. Sıcaklıklar 4-5 dereceye düşer Marmara genelinde. Yarın akşam saatlerinde Silivri, Hadımköy, Çatalca, Kartal buralarda kara dönme ihtimali var yağışların. Çarşamba günü 30 kentte yoğun kar yağışları var. Çarşamba günü kara karşı tedbir almadan yola çıkmayın. Deprem bölgesinde Çarşamba günü yağmurla rkuvvetlenecek, soğuk bir hava var. Kahramanmaraş’ın yüksek kesimlerine kar yağabilir. Cuma'dan itibaren sıcaklıklar yükselecek.” değerlendirmesinde bulundu.