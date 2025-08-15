Kocaeli, Bursa ve Karaman'da orman yangını: Karamürsel yangını büyüdü, alevler köye indi!

Yangın mahalline gelerek çalışmaları takip eden Vali İlhami Aktaş, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini söyledi.

Yangının çıktığı yerde rüzgarın etkili olduğunu belirten Aktaş, bölgedeki vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karamürsel'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor. Ekiplerimiz, yangını en kısa sürede kontrol altına almak için canla başla çalışıyor. Yangından etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, alevlere karşı mücadele eden tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.