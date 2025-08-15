Kocaeli, Bursa ve Karaman'da orman yangını: Karamürsel yangını büyüdü, alevler köye indi!
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Kocaeli, Bursa ve Osmaniye'de ekipler alevlere müdahale ediyor. Kocaeli Karamürsel'de çıkan yangında alevler bir köye indi. Yangının dumanı, rüzgarın etkisiyle Bursa'ya ulaştı. Bir mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi.
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
Kocaeli, Bursa ve Karaman'daki yangınlara müdahaleler sürüyor.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki yangın yerleşim yerlerine sıçradı.
İşte orman yangınlarında son durum...