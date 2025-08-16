Kocaeli, Karaman, Afyonkarahisar, Çanakkale ve Diyarbakır'da orman yangını: Karamürsel yangını büyüdü, köyler tahliye ediliyor

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Diyarbakır’da çıkan örtü yangınlarıyla ilgili Valilik açıklama yaptı. Açıklamada, “15 Ağustos 2025 tarihinde, saat 11.00 sıralarında Lice ilçemize bağlı Arıklı, Duru, Uçarlı, Ziyaret, Serin, Argül ve Kılıçlı mahallelerinin kırsal alanlarında örtü yangını çıkmıştır. Olayda şu ana kadar 3 vatandaşımız dumandan hafif şekilde etkilenmiş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından taburcu edilmişlerdir. Yangın söndürme ve soğutma çalışmaları, Valiliğimizin (AFAD) koordinasyonunda; Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, DSİ, Karayolları ve çevre illerden gelen destek ekipleriyle birlikte aralıksız sürdürülmektedir. Halen yangın bölgesinde 74 araç ve 226 personel görev yapmaktadır. Saat 22.30 itibarıyla yerleşim yerlerini ciddi şekilde tehdit eden bir durum bulunmamaktadır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun” denildi.