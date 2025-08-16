Kocaeli, Karaman, Afyonkarahisar, Çanakkale ve Diyarbakır'da orman yangını: Karamürsel yangını büyüdü, köyler tahliye ediliyor
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Kocaeli, Karaman, Afyonkarahisar, Çanakkale ve Diyarbakır'da ekipler alevlere müdahale ediyor. Kocaeli Karamürsel'de çıkan yangında alevler bir köye indi. Yangının dumanı, rüzgarın etkisiyle Bursa'ya ulaştı. Yerleşim yerlerinden tahliyeler sürüyor. Bakan Yumaklı, yangınların enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı.
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
Kocaeli, Karaman, Afyonkarahisar, Çanakkale ve Diyarbakır'daki yangınlara müdahaleler sürüyor.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki yangın yerleşim yerlerine sıçradı. Üç mahalle tahliye edildi.
Gün boyu yaşanan gelişmeler şöyle: