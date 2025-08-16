Kocaeli, Karaman, Afyonkarahisar, Çanakkale ve Diyarbakır'da orman yangını: Karamürsel yangını büyüdü, köyler tahliye ediliyor

Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Kocaeli, Karaman, Afyonkarahisar, Çanakkale ve Diyarbakır'da ekipler alevlere müdahale ediyor. Kocaeli Karamürsel'de çıkan yangında alevler bir köye indi. Yangının dumanı, rüzgarın etkisiyle Bursa'ya ulaştı. Yerleşim yerlerinden tahliyeler sürüyor. Bakan Yumaklı, yangınların enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Kocaeli, Karaman, Afyonkarahisar, Çanakkale  ve Diyarbakır'daki yangınlara müdahaleler sürüyor. 

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki yangın yerleşim yerlerine sıçradı. Üç mahalle tahliye edildi. 

Gün boyu yaşanan gelişmeler şöyle: 

BAKAN YUMAKLI SON DURUMU PAYLAŞTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke çapındaki  yangınlara ilişkin gece saatlerinde son durumu paylaştı. 

Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada  şunları kaydetti:

"Ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarına karşı, hava filolarımız, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın gece gündüz demeden yürüttüğü yoğun mücadele sonucunda:

Bursa / İznik, Zonguldak / Merkez, Bartın / Amasra, Muğla / Fethiye, Balıkesir / Edremit yangınlarında TAM KONTROL SAĞLANMIŞTIR.

Adıyaman / Besni ve Balıkesir Erdek yangınları BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR.

Kocaeli / Karamürsel, Karaman / Ermenek, Afyonkarahisar / Bolvadin yangınlarının ise ekiplerimizin gün boyu süren mücadeleleri sonucunda ENERJİSİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR.

Yeşil Vatanımızı korumak için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edeceğiz."   

KOCAELİ - KARAMÜRSEL

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Akçat ve Suludere Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

BÖLGEDE GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için arazözlerle karadan, yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale ediyor.

Bölgede, tedbir amacıyla sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor.

Yangın bölgesinden gelen görüntülerde, yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin oldukça düştüğü görülüyor.

Kocaeli Valiliği'nden Karamürsel ilçesindeki orman yangınıyla ilgili yapılan açıklamada, "Karamürsel ilçemizde Akçat ve Suludere mahallelerinde ormanlık alanda meydana gelen yangınlara havadan ve karadan olmak üzere; 6 uçak, 10 helikopter, 75 araç ve 200 personelle müdahale edilmektedir. AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Jandarma, Emniyet, Sağlık, İlçe Belediye personelleri ve gönüllü STK’larla çalışmalar koordineli bir şekilde aralıksız sürdürülmektedir” denildi.

"KAÇ ARTIK HİÇBİR ŞEY YAPAMAYIZ"

Karamürsel'de rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın bir yerleşim yerine ulaştı.

Akçat köyünden gelen görüntülerde bir evin alevlere teslim olduğu görüldü.

Görüntüyü çeken kişinin, "Kaç, artık hiçbir şey yapamayız." dediği duyuldu.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER 

Yangın mahalline gelerek çalışmaları takip eden Vali İlhami Aktaş, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini söyledi.

Yangının çıktığı yerde rüzgarın etkili olduğunu belirten Aktaş, bölgedeki vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

YANGININ DUMANI BURSA'YA ULAŞTI

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle oluşan yoğun duman Bursa'da gökyüzünü kapladı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Bursa kent merkezi ve Orhangazi ilçesine ulaştı.

Geniş çaptaki duman tabakası, şehrin birçok noktasından görüldü.

Rüzgarla yayılan duman yüzünden söz konusu bölgelerde is kokusu da hissedilir düzeyde arttı.

ÜÇ MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Valilikten akşam saatlerinde yapılan açıklamada,  "Akçat, Suludere ve Safiye Mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Bölgede yaşayan vatandaşlarımız güvenli alanlara yönlendirilmiş olup herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Boşaltılan mahallelerde bazı evlerin yandığı görüldü. Bölgeden tahliye edilenler spor salonlarına yerleştirildi.

KARAMAN-ERMENEK

Bir diğer yangın haberi ise Karaman'dan geldi.

Ermenek ilçesine bağlı Ardıçkaya köyünün Yaylacık mevkisinde, saat 13.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Dumanları fark eden köylülerin ihbarıyla, Karaman ve Ermenek'ten Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ile AFAD'a bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Alevlerin yayılması ile Orman Genel Müdürlüğü'nden dört helikopter desteği istendi.

Arazi şartları nedeniyle bölgeye ilk ulaşan ekipler, köylülerle birlikte müdahale etmeye başladı.

YANGIN 3 FARKLI NOKTADA ÇIKMIŞ

Ermenek Kaymakamı Uğur Almalı, Ermenek ve Sarıveliler arasındaki ormanlık alanda 3 farklı noktada çıkan yangının rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldığını, alevlerin havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışıldığını söyledi.

Karaman Valiliği de yangına ilişkin açıklama yaptı.

Yangına çok sayıda ekiple yangına müdahale edildiği belirtilen açıklamada, "Mücadele çalışmalarında havadan 3 helikopter, karadan ise orman teşkilatına ait 21 arasöz, 6 su ikmal aracı, 12 ilk müdahale aracı, 10 teknik personel, 127 orman yangın işçisi görev almaktadır. Bunun yanı sıra jandarma ve emniyet güçleri, İl Özel İdare ve belediyelerimize ait iş makineleri, su tankları, itfaiye araçları ile vatandaşlarımıza ait çok sayıda su tankı da çalışmalara katılmaktadır. Yangının enerjisi düşürülmüş olup, tamamen kontrol altına alınması için topyekün mücadele devam etmektedir" denildi.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya köyü Yedikapı mevkisinde otların tutuşması nedeniyle yangın çıktı.
Kısa sürede yayılan yangın ormana sıçradı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Güneş batana kadar alevlere hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Alevlerin yayılmaması amacıyla vatandaşlar da kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Halen kontrol altına alınamayan yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, Sorgun mevkiinde de yangın çıktığı belirtildi.
DİYARBAKIR'DA YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI

Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsal Gömeç Mahallesi ile Lice ilçesi kırsal Duru ve Ziyaret mahallelerinde saat 14.00 sıralarında yangınlar çıktı.

Örtü yangınları 10 yerleşim yerine yaklaştı.

2 jandarma personeli ve yangın yerine giden Dem Parti Lice Eş Başkanı Gülistan İncekara dumandan etkilendi. 

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Diyarbakır’da çıkan örtü yangınlarıyla ilgili Valilik açıklama yaptı. Açıklamada, “15 Ağustos 2025 tarihinde, saat 11.00 sıralarında Lice ilçemize bağlı Arıklı, Duru, Uçarlı, Ziyaret, Serin, Argül ve Kılıçlı mahallelerinin kırsal alanlarında örtü yangını çıkmıştır. Olayda şu ana kadar 3 vatandaşımız dumandan hafif şekilde etkilenmiş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından taburcu edilmişlerdir. Yangın söndürme ve soğutma çalışmaları, Valiliğimizin (AFAD) koordinasyonunda; Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, DSİ, Karayolları ve çevre illerden gelen destek ekipleriyle birlikte aralıksız sürdürülmektedir. Halen yangın bölgesinde 74 araç ve 226 personel görev yapmaktadır. Saat 22.30 itibarıyla yerleşim yerlerini ciddi şekilde tehdit eden bir durum bulunmamaktadır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun” denildi.

ÇANAKKALE BAYRAMİÇ

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale başlatıldı.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Bayramiç ilçesi Bayramiç Barajı yakınlarında ormanda çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için kara ekipleri müdahalelerini yoğun şekilde sürdürüyor.

