Kocaeli, Karaman, Afyonkarahisar ve Diyarbakır'da orman yangını

Yurdun birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Kocaeli'deki orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı, birçok ev zarar gördü. 3 mahalle tahliye edildi. Karaman'daki yangın da rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Her iki yangının da enerjisi düşürüldü. Diyarbakır'da ise Lice ilçesi kırsalındaki örtü yangını sürüyor.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Kocaeli, Karaman, Afyonkarahisar, Çanakkale  ve Diyarbakır'daki yangınlara müdahaleler sürüyor. 

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki yangın yerleşim yerlerine sıçradı. Üç mahalle tahliye edildi. 

BAKAN YUMAKLI SON DURUMU PAYLAŞTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke çapındaki  yangınlara ilişkin gece saatlerinde son durumu paylaştı. 

Bakan Yumaklı, Bursa / İznik,  Zonguldak / Merkez,  Bartın / Amasra,  Muğla / Fethiye,  Balıkesir / Edremit yangınlarında tam kontrol sağlandığını, 

Adıyaman / Besni ve  Balıkesir Erdek yangınlarının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. 

Kocaeli / Karamürsel,  Karaman / Ermenek,  Afyonkarahisar / Bolvadin yangınlarının ise enerjisi düşürüldü. 

KOCAELİ - KARAMÜRSEL

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Suludere mahallesi mevkiinde, orman yangını çıktı.

Bölgede rüzgar oldukça şiddetliydi. Bu da yangının kısa sürede büyümesine neden oldu. 

3 MAHALLE BOŞALTILDI

Alevler yerleşim yerlerine sıçradı. Yangının sıçradı çok sayıda ev zarar görürken, 3 mahalle tahliye edildi.

Ekiplerin söndürme çalışmalarına bölge halkı da destek verdi. Çiftçiler, yangın bölgesine tankerlerle su taşıdı.

Yoğun duman Bursa'ya kadar ulaştı, Bursa semaları dumanla kaplandı. Havanın kararmasıyla sona eren havadan müdahalenin günün ilk ışıklarıyla başlaması bekleniyor. 

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangının enerjisini düşürdü.

VALİLİK: 10 HELİKOPER VE 6 UÇAK SAHADA HAZIR BEKLEMEKTE

Kocaeli Valiliği'nden Karamürsel ilçesinde yaklaşık 15 saattir devam eden orman yangınına ilişiklin yapılan açıklamada söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, “Karamürsel ilçemizde meydana gelen orman yangınına müdahale devam etmekte olup, cumartesi günü saat 02.00 itibariyle söndürme çalışmalarına toplam; 963 personel, 93 intikal aracı, 41 itfaiye aracı, 76 su tankeri, 78 arazöz, 23 iş makinası, 3 mobil haberleşme aracı, 3 mobil mutfak, 10 helikopter, 6 uçak, 2 ambulans ve 4 UMKE aracı sahada hazır beklemekte.” ifadelerine yer verildi.

"KAÇ ARTIK HİÇBİR ŞEY YAPAMAYIZ"

Akçat köyünden gelen görüntülerde bir evin alevlere teslim olduğu görüldü.

Görüntüyü çeken kişinin, "Kaç, artık hiçbir şey yapamayız." dediği duyuldu.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçeleri arasındaki kırsalda da örtü yangını çıktı.

Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için tedbir aldı. 

3 kişi dumandan hafif şekilde etkilendi, ilk müdahalelerinin ardından taburcu edildiler.

Valilik, yerleşim yerlerini tehdit eden bir durumun olmadığını belirtti.

KARAMAN

Bir diğer yangının adresi de Karaman. Ermenek ve Sarıveliler ilçelerinde iki farklı yangın çıktı.

Alevler rüzgarla birlikte geniş alana yayıldı. Her iki yangına da kısa sürede havadan ve karadan müdahale başladı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da ise örtü yangını vardı. 

Bolvadin ilçesine bağlı Kamerkaya köyü yakınlarında, engebeli arazide yangın çıktı. 

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere müdahale devam ediyor.

