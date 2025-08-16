Kocaeli, Karaman, Afyonkarahisar ve Diyarbakır'da orman yangını
Yurdun birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Kocaeli'deki orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı, birçok ev zarar gördü. 3 mahalle tahliye edildi. Karaman'daki yangın da rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Her iki yangının da enerjisi düşürüldü. Diyarbakır'da ise Lice ilçesi kırsalındaki örtü yangını sürüyor.
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
Kocaeli, Karaman, Afyonkarahisar, Çanakkale ve Diyarbakır'daki yangınlara müdahaleler sürüyor.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki yangın yerleşim yerlerine sıçradı. Üç mahalle tahliye edildi.