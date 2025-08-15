Kocaeli, Karaman, Afyonkarahisar ve Diyarbakır'da orman yangını: Karamürsel yangını büyüdü, köyler tahliye ediliyor

Kocaeli Valiliği'nden Karamürsel ilçesindeki orman yangınıyla ilgili yapılan açıklamada, "Karamürsel ilçemizde Akçat ve Suludere mahallelerinde ormanlık alanda meydana gelen yangınlara havadan ve karadan olmak üzere; 6 uçak, 10 helikopter, 75 araç ve 200 personelle müdahale edilmektedir. AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Jandarma, Emniyet, Sağlık, İlçe Belediye personelleri ve gönüllü STK’larla çalışmalar koordineli bir şekilde aralıksız sürdürülmektedir” denildi.