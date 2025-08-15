Kocaeli, Karaman ve Diyarbakır'da orman yangını: Karamürsel yangını büyüdü, alevler köye indi!

Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Kocaeli, Karaman ve Diyarbakır'da ekipler alevlere müdahale ediyor. Kocaeli Karamürsel'de çıkan yangında alevler bir köye indi. Yangının dumanı, rüzgarın etkisiyle Bursa'ya ulaştı. Yerleşim yerlerinden tahliyeler sürüyor.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Kocaeli, Karaman ve Diyarbakır'daki yangınlara müdahaleler sürüyor. 

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki yangın yerleşim yerlerine sıçradı. 

İşte orman yangınlarında son durum...

KOCAELİ - KARAMÜRSEL

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Akçat ve Suludere Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

BÖLGEDE GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için arazözlerle karadan, yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale ediyor.

Bölgede, tedbir amacıyla sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor.

Yangın bölgesinden gelen görüntülerde, yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin oldukça düştüğü görülüyor.

Kocaeli Valiliği'nden Karamürsel ilçesindeki orman yangınıyla ilgili yapılan açıklamada, "Karamürsel ilçemizde Akçat ve Suludere mahallelerinde ormanlık alanda meydana gelen yangınlara havadan ve karadan olmak üzere; 6 uçak, 10 helikopter, 75 araç ve 200 personelle müdahale edilmektedir. AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Jandarma, Emniyet, Sağlık, İlçe Belediye personelleri ve gönüllü STK’larla çalışmalar koordineli bir şekilde aralıksız sürdürülmektedir” denildi.

"KAÇ ARTIK HİÇBİR ŞEY YAPAMAYIZ"

Karamürsel'de rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın bir yerleşim yerine ulaştı.

Akçat köyünden gelen görüntülerde bir evin alevlere teslim olduğu görüldü.

Görüntüyü çeken kişinin, "Kaç, artık hiçbir şey yapamayız." dediği duyuldu.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER 

Yangın mahalline gelerek çalışmaları takip eden Vali İlhami Aktaş, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini söyledi.

Yangının çıktığı yerde rüzgarın etkili olduğunu belirten Aktaş, bölgedeki vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

YANGININ DUMANI BURSA'YA ULAŞTI

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle oluşan yoğun duman Bursa'da gökyüzünü kapladı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Bursa kent merkezi ve Orhangazi ilçesine ulaştı.

Geniş çaptaki duman tabakası, şehrin birçok noktasından görüldü.

Rüzgarla yayılan duman yüzünden söz konusu bölgelerde is kokusu da hissedilir düzeyde arttı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karamürsel'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor. Ekiplerimiz, yangını en kısa sürede kontrol altına almak için canla başla çalışıyor. Yangından etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, alevlere karşı mücadele eden tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

TAHLİYELER BAŞLADI

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın nedeniyle Akçat Mahallesi'nde tedbir amaçlı tahliye çalışması başlatıldı.

KARAMAN - ERMENEK

Bir diğer yangın haberi ise Karaman'dan geldi.

Ermenek ilçesine bağlı Ardıçkaya köyünün Yaylacık mevkisinde, saat 13.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Dumanları fark eden köylülerin ihbarıyla, Karaman ve Ermenek'ten Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ile AFAD'a bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Alevlerin yayılması ile Orman Genel Müdürlüğü'nden dört helikopter desteği istendi.

Arazi şartları nedeniyle bölgeye ilk ulaşan ekipler, köylülerle birlikte müdahale etmeye başladı.

YANGIN 3 FARKLI NOKTADA ÇIKMIŞ

Ermenek Kaymakamı Uğur Almalı, Ermenek ve Sarıveliler arasındaki ormanlık alanda 3 farklı noktada çıkan yangının rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldığını, alevlerin havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışıldığını söyledi.

DİYARBAKIR'DA YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI

Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsal Gömeç Mahallesi ile Lice ilçesi kırsal Duru ve Ziyaret mahallelerinde saat 14.00 sıralarında yangınlar çıktı.

Örtü yangınları 10 yerleşim yerine yaklaştı.

2 jandarma personeli ve yangın yerine giden Dem Parti Lice Eş Başkanı Gülistan İncekara dumandan etkilendi. 

Ekiplerin yangınlara müdahalesi sürüyor.

BURSA - İZNİK SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İkinci yangın haberi ise Bursa'dan...

İznik'teki Bayındır Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla yayıldığı bildirildi.

Ekipler hem karadan hem havadan yoğun müdahaleye başladı.

Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için çevredeki alanlarda güvenlik önlemleri artırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin 8 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. 

MUĞLA - FETHİYE SÖNDÜRÜLDÜ

Akşam saatlerine doğru bir yangın haberi de Muğla'nın Fethiye ilçesinden geldi.

Fethiye'deki Katrancı Koyu mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

OSMANİYE-BAHÇE  KONTROL ALTINDA

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde ormanlık alanda yangın başladı. 

Yangın, Bahçe ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) oto yolu üzerinde bulunan Kızlaç Tüneli mevkiinde meydana geldi. Yangının çıktığı bölgedeki ormanlık alan kısa sürede alevlere teslim oldu. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

İlk belirlemelere göre, yangının bölgedeki bir trafodaki patlama nedeniyle çıktığı belirtildi.

Ekiplerin hızlı ve yoğun müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

BARTIN - AMASRA KONTROL ALTINDA

Üçüncü yangın haberi Bartın'dan...

Bartın'ın Amasra ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Ahatlar köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile arazöz sevk edildi.

Rrüzgarın etkisiyle yayılan yangın, itfaiye, arazöz ve helikopterle yapılan müdahaleyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

