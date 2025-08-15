Kocaeli, Karaman ve Diyarbakır'da orman yangını: Karamürsel yangını büyüdü, alevler köye indi!
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Kocaeli, Karaman ve Diyarbakır'da ekipler alevlere müdahale ediyor. Kocaeli Karamürsel'de çıkan yangında alevler bir köye indi. Yangının dumanı, rüzgarın etkisiyle Bursa'ya ulaştı. Yerleşim yerlerinden tahliyeler sürüyor.
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
Kocaeli, Karaman ve Diyarbakır'daki yangınlara müdahaleler sürüyor.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki yangın yerleşim yerlerine sıçradı.
İşte orman yangınlarında son durum...