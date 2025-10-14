Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak Türkiye-Gürcistan maçı öncesi duyuruldu: Tramvay bedava mı olacak?

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında Türkiye ile Gürcistan arasında oynanacak karşılaşma öncesinde Kocaeli Stadyumu çevresinde ulaşım düzenlemeleri gündeme geldi. Maç günü yoğun taraftar ilgisi beklenirken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından taraftarların stadyuma rahat ulaşabilmesi için özel ulaşım planı hazırlanıyor.

Milli maç öncesi gündeme gelen konulardan biri de ücretsiz ulaşım uygulamasıydı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, A Milli Futbol Takımı'nın bugün Gürcistan ile oynayacağı maç öncesinde taraftarlara ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla tramvayların ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.


Büyükakın, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili hemşehrilerim, söz verdiğimiz gibi, milli maça yetiştirdiğimiz Alikahya Stadyum Tramvay Hattı'mız, maç günü saat 17.00'den itibaren ücretsiz olarak hizmet verecektir. Hep birlikte milli coşkumuzu, heyecanımızı ve desteğimizi tribünlerde en güçlü şekilde ortaya koyalım. Ay yıldızlı formamız için tek yürek olalım." ifadelerini kullandı.

MAÇ BİLGİLERİ

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında bugün Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.


Karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonundan hakem Radu Petrescu düdük çalacak. Petrescu'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Andrei Chivulete olacak.

