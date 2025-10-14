Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak Türkiye-Gürcistan maçı öncesi duyuruldu: Tramvay bedava mı olacak?
2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında Türkiye ile Gürcistan arasında oynanacak karşılaşma öncesinde Kocaeli Stadyumu çevresinde ulaşım düzenlemeleri gündeme geldi. Maç günü yoğun taraftar ilgisi beklenirken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından taraftarların stadyuma rahat ulaşabilmesi için özel ulaşım planı hazırlanıyor.
Milli maç öncesi gündeme gelen konulardan biri de ücretsiz ulaşım uygulamasıydı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, A Milli Futbol Takımı'nın bugün Gürcistan ile oynayacağı maç öncesinde taraftarlara ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla tramvayların ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.