Kocaeli ve Zonguldak'ı sağanak vurdu

Haberler - İHA - NTV Haber - DHA 11.08.2022 - 12:14
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından sağanak özellikle Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde etkili oldu.
Mazgalların tıkanması nedeniyle cadde ve sokakları su bastı.
Alt geçitlerde mahsur kalan sürücüleri itfaiye ve belediye ekipleri, iş makineleriyle tahliye etti.
Sağanak yüzünden ilçede çok sayıda ev ve işyerini de su bastı.
Organize sanayi bölgesinde birçok iş yerinde malzemeler kullanılamaz hale geldi.
Meteoroloji'nin turuncu kodla uyardığı Zonguldak'ta da metrekareye 1 saatte 35 kilogram yağış düştü.
Aniden bastıran şiddetli yağmur nedeniyle Kozlu sahil yolunda trafik durma noktasına geldi.
Sürücüler su baskını nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
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