Kocaeli ve Zonguldak'ı sağanak vurdu

Kocaeli ve Zonguldak güne şiddetli yağmurla başladı. Yollar dere yatağına döndü, araçlar mahsur kaldı.

Haberler - İHA - NTV Haber - DHA 11.08.2022 - 12:14

Kocaeli ve Zonguldak'ı sağanak vurdu - 1

'nin uyarılarının ardından sağanak özellikle 'nin Kartepe ilçesinde etkili oldu.

Kocaeli ve Zonguldak'ı sağanak vurdu - 2

Mazgalların tıkanması nedeniyle cadde ve sokakları su bastı.

Kocaeli ve Zonguldak'ı sağanak vurdu - 3

Alt geçitlerde mahsur kalan sürücüleri itfaiye ve belediye ekipleri, iş makineleriyle tahliye etti.

Kocaeli ve Zonguldak'ı sağanak vurdu - 4

Sağanak yüzünden ilçede çok sayıda ev ve işyerini de su bastı.

Kocaeli ve Zonguldak'ı sağanak vurdu - 5

Organize sanayi bölgesinde birçok iş yerinde malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli ve Zonguldak'ı sağanak vurdu - 6
Kocaeli ve Zonguldak'ı sağanak vurdu - 7
Kocaeli ve Zonguldak'ı sağanak vurdu - 8
Kocaeli ve Zonguldak'ı sağanak vurdu - 9

ZONGULDAK'TA SAHİL YOLUNU SU BASTI

Meteoroloji'nin turuncu kodla uyardığı 'ta da metrekareye 1 saatte 35 kilogram yağış düştü.

Kocaeli ve Zonguldak'ı sağanak vurdu - 10

Aniden bastıran şiddetli yağmur nedeniyle Kozlu sahil yolunda trafik durma noktasına geldi.

Kocaeli ve Zonguldak'ı sağanak vurdu - 11

Sürücüler su baskını nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Kocaeli ve Zonguldak'ı sağanak vurdu - 12
Kocaeli ve Zonguldak'ı sağanak vurdu - 13

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