Kocaeli'de 6 kişinin can verdiği kozmetik fabrikasındaki yangının çıkış nedeni belli oldu
12.11.2025 11:34
DHA
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, 6 kişinin yaşamını yitirdiği kozmetik fabrikasındaki yangının çıkış nedenine ilişkin rapor tamamlandı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, 8 Kasım'da 6 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketine ilişkin soruşturma sürüyor.
ÖN RAPOR HAZIRLANDI
Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yangının çıkış nedeniyle ilgili ön rapor da hazırlandı.
Raporda; etil alkol ve esans karışımı yaparak parfüm üretilen işletmede, üretim süreci sırasında alkolün kazana aktarımı sırasında statik elektrik boşalması veya elektriksel kontak kaynaklı tutuşma neticesinde patlama ve yangın çıktığı belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’ndeki bir kozmetik fabrikasında, 8 Kasım'da sabah saatlerinde çıkan yangında; Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Dikan (65) ve Hanım Gülek (65) hayatını kaybetmişti.
Yaralanan 1’i ağır, 7 kişi ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alınmıştı.
BAKANLIK 7 KİŞİYİ AÇIĞA ALMIŞTI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personelin açığa alındığını duyurmuştu.
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI İLE 4 ZABITA AÇIĞA ALINMIŞTI
Dilovası Belediyesi tarafından, Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Ömer Kocabay ve Tekin İlaslan açığa alınmıştı.
7 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, dün adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden şirket yetkilileri Kurtuluş Oransal, İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör, "Olası kastla öldürme" suçlamasıyla, Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü ise "Suçluyu kayırma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Şüphelilerden G.B., H.E., Ö.A. ve G.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.