Kocaeli'de 'beşik' mahalle: Her patlama deprem gibi

‘MAHALLE BEŞİK GİBİ SALLANIYOR’

17 Ağustos Mahallesi Muhtarı Halil Taş, patlamalar nedeniyle evlerin hasar gördüğünü belirterek, "Dinamit atarken mahalle beşik gibi sallanıyor. Bu taş ocağı bizim mahalleye zarar veriyor. Bana her gün mahalleliden çok fazla şikayet geliyor. Neredeyse her evde tahribat var. Özellikle merdivenlerin etrafında çatlamalar var. Patlama olurken her yer sallanıyor, deprem oluyor gibi sallanıyor" dedi.