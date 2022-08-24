Kocaeli'de 'beşik' mahalle: Her patlama deprem gibi

'DEPREM OLUYORMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUZ'

Patlamalar sonrası sarsıntılara bir çözüm bulunmasını talep eden mahallelilerden Temel Şahin, "Patlama olduğu zaman biz burada deprem oluyormuş gibi hissediyoruz. Evimizdeki merdivenlerde çökme, duvarlarda çatlaklar var, bize bir şey olursa bunun hesabını kim verecek'' diyerek durumuna tepki gösterdi.