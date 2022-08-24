Kocaeli'de 'beşik' mahalle: Her patlama deprem gibi

Taş ocaklarındaki kontrollü patlamalar nedeniyle Kocaeli'ye bağlı bir mahalle adeta 'beşik' gibi sallanıyor. Patlamaların yarattığı sarsıntılar nedeniyle bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluştuğu görülürken mahalleli, yardım talep ediyor.

Haberler - DHA 24.08.2022 - 10:14

Kocaeli'de 'beşik' mahalle: Her patlama deprem gibi - 1

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki taş ocaklarında yapılan kontrollü patlamalar, bir mahalleyi canından bezdirdi.

Kocaeli'de 'beşik' mahalle: Her patlama deprem gibi - 2

Yukarı Hereke bölgesindeki 2 taş ocağında kontrollü patlamalar, yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunan mahallelinin tepkisine neden oldu.

Kocaeli'de 'beşik' mahalle: Her patlama deprem gibi - 3

Neredeyse her gün devam eden çalışmalar sırasında kullanılan patlayıcılardan çıkan ses çevre halkını olumsuz etkilerken, patlama sırasında oluşan sarsıntılar nedeniyle bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluştu.

Kocaeli'de 'beşik' mahalle: Her patlama deprem gibi - 4

‘MAHALLE BEŞİK GİBİ SALLANIYOR’

17 Ağustos Mahallesi Muhtarı Halil Taş, patlamalar nedeniyle evlerin hasar gördüğünü belirterek, "Dinamit atarken mahalle beşik gibi sallanıyor. Bu taş ocağı bizim mahalleye zarar veriyor. Bana her gün mahalleliden çok fazla şikayet geliyor. Neredeyse her evde tahribat var. Özellikle merdivenlerin etrafında çatlamalar var. Patlama olurken her yer sallanıyor, deprem oluyor gibi sallanıyor" dedi.

Kocaeli'de 'beşik' mahalle: Her patlama deprem gibi - 5

'DEPREM OLUYORMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUZ'

Patlamalar sonrası sarsıntılara bir çözüm bulunmasını talep eden mahallelilerden Temel Şahin, "Patlama olduğu zaman biz burada deprem oluyormuş gibi hissediyoruz. Evimizdeki merdivenlerde çökme, duvarlarda çatlaklar var, bize bir şey olursa bunun hesabını kim verecek'' diyerek durumuna tepki gösterdi.

Kocaeli'de 'beşik' mahalle: Her patlama deprem gibi - 6

Şahin, ''İlk başlarda dinamit atıldığında direkt televizyona bakıyorduk, nerede deprem oldu diye, Eşim defalarca uykudan 'deprem oluyor' diye kalktı. Çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kocaeli'de 'beşik' mahalle: Her patlama deprem gibi - 7
Kocaeli'de 'beşik' mahalle: Her patlama deprem gibi - 8

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