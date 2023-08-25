Kocaeli'de boya fabrikasında yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kocaeli'de boya fabrikasında yangın - 1

Cumhuriyet Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'ndeki boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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Kocaeli'de boya fabrikasında yangın - 2

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kocaeli'de boya fabrikasında yangın - 3

İtfaiye ekipleri, D-100 kara yolundan da görülen yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. Yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

Kocaeli'de boya fabrikasında yangın - 4

Fabrikaya gelen Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının fabrikanın kuru toz boya imalatı bölümünde çıktığını, bölgeye kısa sürede ulaşan itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına aldığını söyledi.

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