Kocaeli'de dereye atılan kimyasal malzemeler temizlenmesine rağmen sudan duman çıkıyor

Haberler - İHA 10.03.2022 - 13:08 | Son Güncelleme : 10.03.2022 - 13:09
Dün sabah saatlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesi'nde bulunan Çamışdibi deresine çuval çuval, kimyasal madde olduğu düşünülen atık bırakıldı.
Çevresine yaydığı pis koku vatandaşları rahatsız edince gerçek anlaşıldı. Kokudan rahatsız olan vatandaşlar muhtar Sedat Topal'a haber verdi.
Çamışdibi deresine gelen Topal, dereden çıkan duman ve yaydığı pis kokudan dolayı Kartepe Belediyesi ekiplerine ihbarda bulundu. Hemen bölgeye gelen ekipler, atık maddeleri temizledi.
Atık maddelerin temizlenmesi kokuyu önlemeye yetmezken, 24 saat geçmesine rağmen duman çıktığı görüldü.
Olayın ardından dere kenarında bulunan çalıların bile rengi değişti. Arslanbey Mahalle Muhtarı Sedat Topal, duruma isyan etti.
Yapılan bu eylemin bir doğa katliamı olduğu ve savaştan bile daha ağır bir suç olduğunu belirten Muhtar Sedat Topal, “Burası şu anda tarım arazisi. 24 saat geçmesine rağmen hala suyla birleştiğinde ısınma ve reaksiyon gösteriyor. Yoğun da bir koku yayıyor, insanların burada nefes alması gerçekten çok zor şeklinde konuştu.
Dereye dökülen malzemenin 2 kamyon ve yaklaşık 40 ton olduğunu söyleyen Topal, “Burada dün gördüğümüz malzeme en az 2 kamyondu. Bir kamyon 20 tonsa 40 ton malzeme döküldü. Bu malzeme suyla karıştı, eridi. Buradan Kirazderesi dediğimiz Kullar Deresi’ne ve oradan da Marmara Denizi’ne bu su gitti. Bugün bir şey göremiyoruz ama ileriki günlerde bunun zararını göreceğiz" dedi.
Bu yapılanın bölgede yaşayan herkese büyük bir kötülük olduğunu vurgulayan Sedat Topal, “Dökülen malzeme dere yatağında yaklaşık 200 metrelik mesafeye yayılmıştı. Dün belediyeden gelip temizlediler. Şimdi, belediyenin ne suçu var? Hala nefes alırken güçlük çekiyoruz ve yaklaşınca ciğerlerimiz yanıyor” diye konuştu.