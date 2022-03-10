Kocaeli'de dereye atılan kimyasal malzemeler temizlenmesine rağmen sudan duman çıkıyor

Yapılan bu eylemin bir doğa katliamı olduğu ve savaştan bile daha ağır bir suç olduğunu belirten Muhtar Sedat Topal, “Burası şu anda tarım arazisi. 24 saat geçmesine rağmen hala suyla birleştiğinde ısınma ve reaksiyon gösteriyor. Yoğun da bir koku yayıyor, insanların burada nefes alması gerçekten çok zor şeklinde konuştu.