Kocaeli’de doğalgaz patlaması: Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde dün gece doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. 13 kişinin yaralandığı patlamada, patlamanın yaşandığı bina ağır hasar aldı. Hasar oluşan binada, gündüz yapılan incelemede pencerelerin ve camlarının kırıldığı görülürken, polis sokağa girişi kapattı.
Kocaeli’de dün akşam saatlerinde bir binada doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi.
Gaz kaçağı ihbarı üzerine Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi’ndeki 1524 Sokak’ta bulunan 4 katlı binaya gelen doğalgaz dağıtım şirketi ekipleri gaz akışını kesti.
İddiaya göre, ekipler saat 19.00 sıralarında binanın dışında bulunan doğalgaz regülatörünü değiştirip gazı açtıktan sonra patlama oldu.