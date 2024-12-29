Kocaeli’de doğalgaz patlaması: Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı

İKİNCİ PATLAMADA BİR KİŞİ YARALANDI

Yaklaşık 2 saat sonra, 2,5 kilometre mesafedeki Osmangazi Mahallesi Özhan Sokak’ta üç katlı binanın giriş katında bulunan dairede de patlama oldu.

Elektriğin açıldığı sırada yaşandığı öne sürülen patlamada evde bulunan iki kişiden biri kırılan camların eline isabet etmesi sonucu hafif yaralandı.

Hasar oluşan evde, gündüz yapılan incelemede pencerelerin ve camlarının kırıldığı görülürken, polis sokağa girişi kapattı.