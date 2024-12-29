Kocaeli’de doğalgaz patlaması: Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde dün gece doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. 13 kişinin yaralandığı patlamada, patlamanın yaşandığı bina ağır hasar aldı. Hasar oluşan binada, gündüz yapılan incelemede pencerelerin ve camlarının kırıldığı görülürken, polis sokağa girişi kapattı.

Kocaeli’de doğalgaz patlaması: Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı - 1

Kocaeli’de dün akşam saatlerinde bir binada doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi.

Gaz kaçağı ihbarı üzerine Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi’ndeki 1524 Sokak’ta bulunan 4 katlı binaya gelen doğalgaz dağıtım şirketi ekipleri gaz akışını kesti.

İddiaya göre, ekipler saat 19.00 sıralarında binanın dışında bulunan doğalgaz regülatörünü değiştirip gazı açtıktan sonra patlama oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kocaeli’de doğalgaz patlaması: Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı - 2

Patlamayla birlikte yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

36 kişinin yaşadığı binada yaralanan 13 kişi ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı, apartman da tahliye edildi.
Kocaeli’de doğalgaz patlaması: Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı - 3

HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Doğalgaz kaynaklı patlamanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı.

Patlamanın yaşandığı dairenin duvarları yıkılırken ikinci katta ve karşı binanın duvarlarında da hasar meydana geldiği, ayrıca park halindeki araçların üzerine yıkılan parçaların devrilerek araçlara zarar verdiği görüldü.

Polis sokağa girişi kapatırken, belediye ekipleri kopan parçaların kaldırılması için çalışma başlattı.

Kocaeli’de doğalgaz patlaması: Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı - 4

İKİNCİ PATLAMADA BİR KİŞİ YARALANDI

Yaklaşık 2 saat sonra, 2,5 kilometre mesafedeki Osmangazi Mahallesi Özhan Sokak’ta üç katlı binanın giriş katında bulunan dairede de patlama oldu.

Elektriğin açıldığı sırada yaşandığı öne sürülen patlamada evde bulunan iki kişiden biri kırılan camların eline isabet etmesi sonucu hafif yaralandı.

Hasar oluşan evde, gündüz yapılan incelemede pencerelerin ve camlarının kırıldığı görülürken, polis sokağa girişi kapattı.

Kocaeli’de doğalgaz patlaması: Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı - 5

DOĞALGAZ BORU HATTI DELİNMİŞTİ

İlçede öğle saatlerinde ilk patlamanın yaşandığı bölgeye yaklaşık 4,5 kilometre uzaklıkta bulunan Bayramoğlu Mahallesi Burak Reis Caddesi üzerinde bir inşaat alanında çalışma yapıldığı sırada doğalgaz hattının geçtiği boru delinmiş, doğalgaz dağıtım şirketi ekipleriyse gazı kesmişti.

Kocaeli’de doğalgaz patlaması: Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı - 6

İlçenin yarısından fazlasına gaz akışı durdurulurken onarımın ardından ise gaz yeniden sağlanmıştı.

İlçede akşam saatlerine kadar farklı mahallelerden gaz sızıntısı ihbarı da geldiği öğrenildi.
Kocaeli’de doğalgaz patlaması: Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı - 7

Yaşanan patlamaların bu süreçte biriken gazdan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde de durulduğu belirtildi.

Kocaeli’de doğalgaz patlaması: Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı - 8

Yaralıların, durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Kocaeli’de doğalgaz patlaması: Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı - 9
Kocaeli’de doğalgaz patlaması: Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı - 10
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