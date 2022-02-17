Kocaeli'de duvarın oyuğuna saklanan kedilerin canlı canlı gömüldüğü iddia edildi

Ortak yaşam alanlarında hayvanların içeriye girip pislemesinden rahatsız olan site sakinleri olduğunu belirten Akbaba, sözlerini şöyle noktaladı:

"İnsanların kapısına dışkılarını bırakıyor ve bu arkadaşlarımız ısrarla bu dışkıların kokmadığını, insanların bundan rahatsız olmaması gerektiğini bize defaatle söylediler. İnsanlar bu konuda rahatsız da olabilir. Sosyal medyada olay yayıldıktan sonra pazartesi günü sabah polisler geldi. Polislerle beraber geldik ve onlar olay yerinden tahkikat yaptılar, tutanaklarını tuttular. komiserlerine bilgi verdiler. 'Komiserim burada zafiyet oluşturacak herhangi bir durum yoktur' deyip gittiler. Ertesi gün Milli Parklar ve Doğa Korumadan geldiler. Tutanak tutuldu, bütün yasal haklarımız saklıdır zaten"