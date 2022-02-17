Kocaeli'de duvarın oyuğuna saklanan kedilerin canlı canlı gömüldüğü iddia edildi

Haberler - İHA 17.02.2022 - 14:43
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir sitede yaşanan olayda sitenin duvarındaki oyuk, tadilat yapıldığı gerekçesiyle site yönetimi tarafından beton dökülerek kapatıldı.
Oyuğun içinde kedilerin saklandığını iddia eden site sakinleri ise dökülen betonu kırdı.
Vatandaşların betonu kırıp, kedileri kurtarmak için uğraştığı anların görüntüsü ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Kedilerin iki kez aynı alana kapatıldığını ileri süren site sakini Lütfiye Çelik, "İkinci defada tekrar kendi ellerimizle kırdık ve hayvanları içeriden çıkardık. Site yönetimi ne kadar kabul etmese de kapıcılar 'Bize emri site yönetimi verdi' diye söyledi. Ben daha önce böyle bir şeye şahit olmadım ama su kaplarını, mama kaplarını atıyorlar" dedi.
Kendilerinin 2008 yılından bu yana bu sitede kedilerle birlikte yaşadıklarını söyleyen site sakini Serap Ezer ise "2 ay önce yönetimimiz değişti. 2008’den beri burada hiçbir sıkıntı yaşamıyorduk. Kedilerimiz de hiçbir sıkıntı yaşamıyordu. Fakat yeni yönetim ‘Kedi düşmanı değiliz’ demelerine rağmen kedilere karşı anlamsızca bir politika yürütmeye başladılar" diye konuştu.
Ezer, kapıcıların su ve mama kaplarını çöpe attığını söyledi.
Site yöneticisi Bahadır Akbaba ise kendilerine iftira atıldığını söyledi.
Akbaba, "Burada yapılan bir tadilat işlemi. Bizim binalarımız 2007 yılında yapıldı ve çökme tamamlandıktan sonra bu alanda yağmur giderleri ve mutfak giderleri var. Bunlar koptuğu için tamir ve tadilat işlemi yaptık. Biz bu apartmanın güvenliğini ve tamirini yapmak zorundayız yönetim olarak" şeklinde konuştu.
Kedilerin içeride olduğunu bilmediklerini kaydeden Akbaba, "İçeride zaten sığınağa açılan büyük bir delik var. Arkadaşlara buranın kapatılması talimatını verirken, 'İçeride herhangi bir canlı olup olmadığına dikkat edin' diye söyledik. Burada zafiyet oluşturacak en ufak bir konu yok" dedi.
Ortak yaşam alanlarında hayvanların içeriye girip pislemesinden rahatsız olan site sakinleri olduğunu belirten Akbaba, sözlerini şöyle noktaladı:
"İnsanların kapısına dışkılarını bırakıyor ve bu arkadaşlarımız ısrarla bu dışkıların kokmadığını, insanların bundan rahatsız olmaması gerektiğini bize defaatle söylediler. İnsanlar bu konuda rahatsız da olabilir. Sosyal medyada olay yayıldıktan sonra pazartesi günü sabah polisler geldi. Polislerle beraber geldik ve onlar olay yerinden tahkikat yaptılar, tutanaklarını tuttular. komiserlerine bilgi verdiler. 'Komiserim burada zafiyet oluşturacak herhangi bir durum yoktur' deyip gittiler. Ertesi gün Milli Parklar ve Doğa Korumadan geldiler. Tutanak tutuldu, bütün yasal haklarımız saklıdır zaten"