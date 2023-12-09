Kocaeli’de fabrika yangını: Diğer binalara da sıçradı

Bölgede incelemelerde bulunan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, olayda can kaybının yaşanmadığını ifade ederek, “Yangın 21 dönüm alanda meydana geliyor. Cana gelmiş herhangi bir sıkıntı yok. Fakat kimyasal depolamanın da olduğu lojistik alanı olduğu için yangın çok şiddetli bir şekilde devam ediyor. Müdahale imkanı da çok fazla olmuyor. İtfaiye birimlerimiz, AFAD, kamu kurumlarımızın ilgili birimleri burada. Tedbirler alınmış durumda. Etrafa sıçramaması için uğraşılıyor. Söndürme ve müdahale imkanı çok fazla yok. Çünkü kimyasal olduğundan dolayı itfaiyenin yapabileceği şey sınırlı oluyor ama yangın sıçramaması için tedbirler alındı. Herhangi bir olumsuzluk beklemiyoruz. Yangının bir an önce sonuçlanmasını bekliyoruz. Sebebiyle ilgili herhangi bir şey yok. Teknik bir inceleme yapılacak, itfaiye teşkilatımız sebebine bakacak. Yangın çıkar çıkmaz müdahale edildi” dedi.