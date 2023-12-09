Kocaeli’de fabrika yangını: Diğer binalara da sıçradı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde lojistik fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, alevler diğer fabrikalara da sıçradı. Bölgede incelemelerde bulunan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, "Söndürme ve müdahale imkanı çok fazla yok. Kimyasal olduğundan dolayı itfaiyenin yapabileceği şey sınırlı oluyor." dedi.

Kocaeli’de fabrika yangını: Diğer binalara da sıçradı - 1

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir lojistik fabrikasının deposunda sabaha karşı saat 4 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kocaeli’de fabrika yangını: Diğer binalara da sıçradı - 2

Yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli’de fabrika yangını: Diğer binalara da sıçradı - 3

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Çevre illerden de alevlere müdahale için destek ekip geldi.

Yangına müdahale edilirken, alevler yanda bulunan diğer fabrikalara da sıçradı. Fabrikada zaman zaman patlamalarda meydana geldiği bilgisine ulaşıldı.

Kocaeli’de fabrika yangını: Diğer binalara da sıçradı - 4

Bölgede incelemelerde bulunan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, olayda can kaybının yaşanmadığını ifade ederek, “Yangın 21 dönüm alanda meydana geliyor. Cana gelmiş herhangi bir sıkıntı yok. Fakat kimyasal depolamanın da olduğu lojistik alanı olduğu için yangın çok şiddetli bir şekilde devam ediyor. Müdahale imkanı da çok fazla olmuyor. İtfaiye birimlerimiz, AFAD, kamu kurumlarımızın ilgili birimleri burada. Tedbirler alınmış durumda. Etrafa sıçramaması için uğraşılıyor. Söndürme ve müdahale imkanı çok fazla yok. Çünkü kimyasal olduğundan dolayı itfaiyenin yapabileceği şey sınırlı oluyor ama yangın sıçramaması için tedbirler alındı. Herhangi bir olumsuzluk beklemiyoruz. Yangının bir an önce sonuçlanmasını bekliyoruz. Sebebiyle ilgili herhangi bir şey yok. Teknik bir inceleme yapılacak, itfaiye teşkilatımız sebebine bakacak. Yangın çıkar çıkmaz müdahale edildi” dedi.

Kocaeli’de fabrika yangını: Diğer binalara da sıçradı - 5
Kocaeli’de fabrika yangını: Diğer binalara da sıçradı - 6
Kocaeli’de fabrika yangını: Diğer binalara da sıçradı - 7
Kocaeli’de fabrika yangını: Diğer binalara da sıçradı - 8
Kocaeli’de fabrika yangını: Diğer binalara da sıçradı - 9
Kocaeli’de fabrika yangını: Diğer binalara da sıçradı - 10
Kocaeli’de fabrika yangını: Diğer binalara da sıçradı - 11
Kocaeli’de fabrika yangını: Diğer binalara da sıçradı - 12
DAHA FAZLA GÖSTER