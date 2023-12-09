Kocaeli’de fabrika yangını: Diğer binalara da sıçradı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde lojistik fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, alevler diğer fabrikalara da sıçradı. Bölgede incelemelerde bulunan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, "Söndürme ve müdahale imkanı çok fazla yok. Kimyasal olduğundan dolayı itfaiyenin yapabileceği şey sınırlı oluyor." dedi.
Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir lojistik fabrikasının deposunda sabaha karşı saat 4 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.