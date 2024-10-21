Kocaeli'de feci kaza! Araba TIR'ın altına girdi
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi sıkıştı. TIR'ın altında kalan otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti Gültepe Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet A. idaresindeki 34 YM 6858 Toyota marka otomobil, 34 FUE 856 plakalı Mercedes marka TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin yarısı TIR'ın altına girdi.