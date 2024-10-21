Kocaeli'de feci kaza! Araba TIR'ın altına girdi

Korkunç kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, otomobilde sıkışan karı-kocayı çıkarmak için çalışma başlattı.