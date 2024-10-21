Kocaeli'de feci kaza! Araba TIR'ın altına girdi

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi sıkıştı. TIR'ın altında kalan otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de feci kaza! Araba TIR'ın altına girdi - 1

Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti Gültepe Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet A. idaresindeki 34 YM 6858 Toyota marka otomobil, 34 FUE 856 plakalı Mercedes marka TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin yarısı TIR'ın altına girdi.

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Kocaeli'de feci kaza! Araba TIR'ın altına girdi - 2

Korkunç kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, otomobilde sıkışan karı-kocayı çıkarmak için çalışma başlattı.

Kocaeli'de feci kaza! Araba TIR'ın altına girdi - 3

Titiz çalışma sonrasında itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan İsmet A. ve Gülsen A. çifti, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri yapılan çift, hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de feci kaza! Araba TIR'ın altına girdi - 4

Çiftin memleketten İstanbul'a döndükleri öğrenildi.

Kocaeli'de feci kaza! Araba TIR'ın altına girdi - 5

İtfaiye ekipleri tarafından araçta bulunan kışlık erzaklar çıkarılarak muhafaza altına alındı.

Kocaeli'de feci kaza! Araba TIR'ın altına girdi - 6

Kaza sebebiyle İstanbul istikametinde 7 kilometrelik trafik oluştu. Jandarma ekipleri, kontrollü olarak yolu tek şeritten trafiğe açtı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de feci kaza! Araba TIR'ın altına girdi - 7
Kocaeli'de feci kaza! Araba TIR'ın altına girdi - 8
Kocaeli'de feci kaza! Araba TIR'ın altına girdi - 9
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