Kocaeli'de film gibi olay: Polis memuru silahını verdi, bacağından vurdu

OLAY KAMERADA

Bu arada yaşanan olayın büfenin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Görüntülerde, aynı masada sohbet eden üç kişiden polis memuru D.T.’nin belinden çıkardığı silahı O.K.’ye verdiği, O.K.’nin D.T’yi vurduğu görüldü.

Görüntülerin devamında O.K.’nin tabancayı tekrar kendisine iade ettiği, D.T.’nin de alıp beline koyduğu yer aldı.

O.K.’nin rahat bir şekilde içeceğini içemeye devam ederken, masada bulunan A.A.’nın ise tişörtünü çıkartarak yaralı polisin yarasını sardığı görüldü.