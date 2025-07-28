Kocaeli'de film gibi olay: Polis memuru silahını verdi, bacağından vurdu
Kocaeli'de polis memuru D.T., büfede birlikte oturduğu O.K. tarafından kendi silahı ile bacağından vuruldu. Ortaya çıkan görüntülerde, D.T.’nin belinden çıkardığı silahı O.K.’ye verdiği, O.K.’nin D.T’yi vurduğu görüldü.
Kocaeli'nin Kandıra İlçesinde bir büfede polis memuru D.T., silahını çıkarıp aynı masada birlikte oturup sohbet ettiği O.K.’ye verdi.
O.K. silahı alıp D.T.’yi bacağından vurdu.
Yaralanan D.T., çağırılan ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Galericilik yaptığı öğrenilen O.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.