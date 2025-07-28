Kocaeli'de film gibi olay: Polis memuru silahını verdi, bacağından vurdu

Kocaeli'de polis memuru D.T., büfede birlikte oturduğu O.K. tarafından kendi silahı ile bacağından vuruldu. Ortaya çıkan görüntülerde, D.T.’nin belinden çıkardığı silahı O.K.’ye verdiği, O.K.’nin D.T’yi vurduğu görüldü.

Kocaeli'de film gibi olay: Polis memuru silahını verdi, bacağından vurdu - 1

Kocaeli'nin Kandıra İlçesinde bir büfede polis memuru D.T., silahını çıkarıp aynı masada birlikte oturup sohbet ettiği O.K.’ye verdi.

O.K. silahı alıp D.T.’yi bacağından vurdu.

Yaralanan D.T., çağırılan ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Galericilik yaptığı öğrenilen O.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kocaeli'de film gibi olay: Polis memuru silahını verdi, bacağından vurdu - 2

OLAY KAMERADA

Bu arada yaşanan olayın büfenin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Görüntülerde, aynı masada sohbet eden üç kişiden polis memuru D.T.’nin belinden çıkardığı silahı O.K.’ye verdiği, O.K.’nin D.T’yi vurduğu görüldü.

Görüntülerin devamında O.K.’nin tabancayı tekrar kendisine iade ettiği, D.T.’nin de alıp beline koyduğu yer aldı.

O.K.’nin rahat bir şekilde içeceğini içemeye devam ederken, masada bulunan A.A.’nın ise tişörtünü çıkartarak yaralı polisin yarasını sardığı görüldü.

Kocaeli'de film gibi olay: Polis memuru silahını verdi, bacağından vurdu - 3

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Merminin, Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru D.T.’nin atardamarına geldiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kocaeli'de film gibi olay: Polis memuru silahını verdi, bacağından vurdu - 4

TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan O.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kocaeli'de film gibi olay: Polis memuru silahını verdi, bacağından vurdu - 5

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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